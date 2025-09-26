Slušaj vest

Centar za društvenu stabilnost objavio je 10 razloga zašto je, kako navode, neophodna borba protiv ekstremne levice i zašto Srbija treba da bude deo globalne borbe protiv ekstremističko-levičarskog pokreta (anarho-liberala).

U nastavku prenosimo 10 stavki Centra za društvenu stabilnost:

1. Zaštita osnovnih vrednosti slobodnog društva: Borba protiv ekstremne levice je borba za očuvanje same suštine i vrednosti slobodnog društva kakvo poznajemo, a koje svojom ideologijom ekstremna levica želi u potpunosti da razori.

2. Zaštita porodice: Ekstremna levica želi da svakom pojedincu nametne vrednosti koje su potpuno suprotne ukorenjenim porodičnim i tradicionalnim vrednostima našeg naroda. U svojoj suštini, ekstremna levica ne priznaje i želi da izvrgne ruglu tradicionalnu porodicu, a što je osnovna ćelija svakog društva.

3. Zaštita autoriteta (starijih, obrazovanja, institucija i države, crkve i vere): Prateći istu ideologiju, ekstremna levica podriva svaku vrstu autoriteta i vrednosti kakve poznajemo i poštujemo – poštovanje starijih, prosvetnih radnika, lekara, institucija i države, crkve i vere, svih autoriteta koji osiguravaju stabilnost pojedinca, zemlje i društva.

4. Odbrana mira i stabilnosti: U svojoj nameri da razori društvo, državu, institucije i priznate autoritete, anarho-liberalima se neizostavno, kao posebna meta, pojavljuju vojska, policija i službe bezbednosti. Napad na njih i njihovo uništenje značilo bi nestanak svake stabilnosti u životima svakog pojedinca i nastanak haosa i bezakonja.

5. Zaštita slobode mišljenja i govora: Borba protiv ekstremne levice nije borba protiv bilo koga pojedinačno ili bilo kakvog načina života – ovo je borba za slobodu mišljenja i govora, borba za slobodu da debatujete, da se ne složite, da izazovete nečiji stav ili mišljenje ako se sa tim stavom ili mišljenjem ne slažete, a da zbog toga ne budete proganjani, targetirani i maltrenirani, kako fizički tako i verbalno.

6. Borba protiv anarhije: Urušavanjem svih uvreženih, duboko ukorenjenih vrednosti društva, ekstremna levica se bori za vladavinu potpune anarhije u društvu. Takva vrsta anarhije ne bi bila pogubna samo za državu i institucije, već i za porodicu, crkve i verske zajednice, obrazovanje.

7. Borba protiv nasilja: U svojoj borbi, ekstremna levica promoviše i opravdava nasilje prema svakome ko misli drugačije i javno iskaže neslaganje ili se samo usudi da postavi pitanje o njihovim stavovima i ideologiji. Pobeda ekstremne levice značila bi da živimo u totalitarnom društvu bez prava na različito mišljenje ili bilo kakvu vrstu lične slobode, ukoliko bi se to kosilo sa pravilima koje postavljaju anarho-liberali. Kao što smo videli u slučaju Čarlija Kirka, ekstremni levičari se ne libe da ljude koji se usude da misle drugačije od njih, pa čak iako samo pozivaju na dijalog o vrednostima i ideologiji, ubiju, a onda i slave njihovu smrt. Koliko do juče, levica se borila za ukidanje smrtne kazne. Danas, oni sebi daju za pravo da odlučuju o životu i smrti svakog člana jednog društva – bez sudova i bez institucija.

8. Priznanje tzv. „Republike Kosovo“: U svakoj zemlji, ekstremna levica ima i svoje političke ciljeve. Za Srbiju bi pobeda ekstremne levice značila momentalno i neizostavno priznanje tzv. „Republike Kosovo“, sa svim karakteristikama međunarodno priznate države, a što uključuje i članstvo u UN. Iako je za ogromnu većinu srpskog naroda Kosovo i Metohija bilo, jeste i zauvek će biti deo Srbije, ekstremni levičari za to ne mare i žele da nametnu narodu svoje ciljeve.

9. Dalje slabljenje Srbije, secesija Vojvodine: Pobeda ekstremne levice značila bi dalje slabljenje i uništavanje Srbije – pored državnosti za tzv. „Republiku Kosovo“, ovo bi značilo i secesiju Vojvodine od Srbije, a za šta se otvoreno i neskriveno zalažu. Što jača levica – to slabija Srbija!