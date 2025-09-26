Slušaj vest

Jelena Đokić, samohrana majka sa Palilule, konačno može da odahne jer će joj program "Srbija podržava narod" konačno pomoći da ona i njena ćerka sigurnije i lagodnije žive.

- Konačno treba stati na put neodgovornim roditeljima. Ja sam samohrana majka već 8 godina. Ćerka ide na folklor već 5 godina. Voli da ide svuda naravno kao i sva deca. To sve košta. Od bivšeg partnera pomoć nisam imala od samog početka. Uvek je tu bilo nekih natezanja. Imam za 8 godina ukupno isplaćenih 7 alimentacija.

- Sada smo dobili tu prvu isplatu iz alimentacionog fonda i osećamo se sigurnije. To kada je bilo na TV-u, znači svi živi su me zvali da mi kažu da podnesem taj zahtev. Možda sam podnela u julu, već u avgustu su me zvali za isplatu. Mogu da kažem da je pravda zadovoljena i da su prava mog deteta zaštićena.

- Brinemo o našoj deci, deca su budućnost Srbije - poručio je predsednik Srbije ispod ovog video snimka.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je nedavno predstavio nove mere države, koje su 1. septembra stupile na snagu, a jedna od njih je i jeftinija struja za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara

Najavljeni su dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara. Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije - borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije, Svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu i brojilo na svoje ime imaće popust na računima za električnu energiju 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone odnosno od oktobra do aprila 2026.

Blizu 240.000 penzionera prima najnižu ili do najniže penzije i svi koji među njima imaju brojilo na svoje ime dobiće popust 1.000 dinara na računu, bez predavanja ijednog papira, bez stajanja u redu, već automatski razmenom podataka između relevantnih institucija. Tako će biti zaštićene ranjive grupe i naši najstariji građani, kao rezultat mera koje su pripremili Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada Srbije. Veliki broj ovih penzionera čine poljoprivredne penzije, zatim samostalne delatnosti...

Ova mera uspešno je sprovedena pre dve godine, kada je oko 100.000 penzionera imalo umanjenje na računima. Domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca (to su socijalne kategorije građana - porodice slabijeg materijalnog statusa, primaoci novčane socijalne pomoći, uvećane novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica) već ostvaruju popust do 40 odsto na električnu energiju, ili do 60 odsto za gas i grejanje. Od ove godine oni će zadržati ove povlastice bez obzira na potrošnju električne energije, i dodatno za one koji ostvaruju popust na električnu energiju neće se odnositi promena granice za ulazak u crvenu zonu. Osim toga imaće i dodatnih pet odsto popusta na redovno plaćanje računa do 28. u mesecu (ukupno 10 odsto, sa pet odsto koje imaju svi potrošači).

Dakle, domaćinstva sa najnižim prihodima, koji ostvaruju pravo na olakšicu, posebno ona koja se zimi greju na struju će imati znatno niže račune za električnu energiju, dodatni popust za redovno plaćanje računa i za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena. Radiće se na tome da se poveća broj građana obuhvaćenim ovim olakšicama. Trenutno oko 70.000 domaćinstava koristi ovu olakšicu. Ostvarivanje ovog prava kod navedenih primalaca socijalne pomoći maksimalno je pojednostavljeno - jedan papir koji građani i popunjavaju u opštini u kojoj žive kojim biraju da li žele umanjenje na računu za struju ili gas.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.