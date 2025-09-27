Slušaj vest

Porodica Kovljen prezadovoljna je jer Srbija podržava narod, te su im nove mere donele dosta olakšica, a sa povećanjem penzija i plata, njihov kućni budžet samo raste.

Stojan Kovljen, penzioner iz Futoga, govorio je o novoj državnoj meri legalizacije "Konačno svoj na svome".

"Što kaže jedan: "jeste moje sve, ali ne spavam mirno", nisam legalizovao.

A Dragana Kovljen, medicinska sestra iz Futoga, kaže da kada su sagradili kuću, za 50 kvadrata su platili 4.000 evra legalizaciju tada.

- Sada ovo što država nudi je nešto najlepše što je mogao predsednik da uradi - smatra Dragana.

Milan Kovljen, poljoprivredni tehničar, kaže da im je bilo dosta, i da nisu više mogli da budu podstanari.

- I još uvek isplaćujemo kredit. Uz pomoć države i predsednika Vučića plate su rasle iz godine u godinu. Planiramo da uzmemo nov kredit, po povoljnim uslovima, da bi sredili krov ocu.

Stojan Kovljen priča da je pre 13 godina imao penziju od 26.000 dinara, dok sada ima 74.000 sa novim povećanjem.

- I redovna je - dodaje Stojan.

Dragana kaže da joj je 2007. godine plata bila jedan deo 12.000 dinara, a da je sada oko 48.000.

- To je fantastično. Pogotovo što ćemo sada imati još jedno povećanje, koje će nam puno pomoći da ostavimo sa strane novac za sve što nam treba. I ja sam stvarno zahvalna i srećna zbog toga - zaključuje Dragana.

Sve o novim merama

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je nedavno predstavio nove mere države, koje su 1. septembra stupile na snagu, a jedna od njih je i jeftinija struja za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara

Najavljeni su dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara. Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije - borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije, Svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu i brojilo na svoje ime imaće popust na računima za električnu energiju 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone odnosno od oktobra do aprila 2026.

Blizu 240.000 penzionera prima najnižu ili do najniže penzije i svi koji među njima imaju brojilo na svoje ime dobiće popust 1.000 dinara na računu, bez predavanja ijednog papira, bez stajanja u redu, već automatski razmenom podataka između relevantnih institucija. Tako će biti zaštićene ranjive grupe i naši najstariji građani, kao rezultat mera koje su pripremili Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada Srbije. Veliki broj ovih penzionera čine poljoprivredne penzije, zatim samostalne delatnosti...

Ova mera uspešno je sprovedena pre dve godine, kada je oko 100.000 penzionera imalo umanjenje na računima. Domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca (to su socijalne kategorije građana - porodice slabijeg materijalnog statusa, primaoci novčane socijalne pomoći, uvećane novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica) već ostvaruju popust do 40 odsto na električnu energiju, ili do 60 odsto za gas i grejanje. Od ove godine oni će zadržati ove povlastice bez obzira na potrošnju električne energije, i dodatno za one koji ostvaruju popust na električnu energiju neće se odnositi promena granice za ulazak u crvenu zonu. Osim toga imaće i dodatnih pet odsto popusta na redovno plaćanje računa do 28. u mesecu (ukupno 10 odsto, sa pet odsto koje imaju svi potrošači).

Dakle, domaćinstva sa najnižim prihodima, koji ostvaruju pravo na olakšicu, posebno ona koja se zimi greju na struju će imati znatno niže račune za električnu energiju, dodatni popust za redovno plaćanje računa i za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena. Radiće se na tome da se poveća broj građana obuhvaćenim ovim olakšicama. Trenutno oko 70.000 domaćinstava koristi ovu olakšicu. Ostvarivanje ovog prava kod navedenih primalaca socijalne pomoći maksimalno je pojednostavljeno - jedan papir koji građani i popunjavaju u opštini u kojoj žive kojim biraju da li žele umanjenje na računu za struju ili gas.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.