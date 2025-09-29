Slušaj vest

Na televiziji N1, tokom izveštavanja sa jučerašnjeg skupa građana protiv blokada, naglašeno je kako na istom učestvuju i Romi. Ovo bez sumnje predstavlja rasistički ispad, budući da nisu naglašavali nacionalnost drugih učesnika protiv blokada.

- Kolona koju ste videli na samom početku ovog uključenja je sada već otišla. Tu ima dosta gradskih funkcionera, ima dosta pripadnika romske zajednice - rekao je reporter N1.

Podsetimo, blokaderi u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu maltretirali su i ponižavali opersku pevačicu Natašu Tasić Knežević zbog toga što je Romkinja.

U imejlu koji je Tasić Knežević poslala Upravi pozorišta i direktorki Opere Dragani Radaković, ona ukazuje da se već neko vreme protiv nje vodi hajka na društvenim mrežama i kako dalje navodi, vređanje na nacionalnoj osnovi, maltretiranje i omalovažavanje, targetiranje i javni linč.

- Ovde su svi etički, moralni, profesionalni i ljudski pre svega kodeksi prekršeni, svaka dalja prepiska i svaki dalji komentar vodi u veću mržnju i linč. Zahtevam od neposrednog rukovodioca direktora umetničke jedinice opera Dragane Radaković da reaguje i da pokrene disciplinski postupak protiv pomenutih koji su u dostavljenim dokazima - navodi operska pevačica.

Takođe, N1 je početkom septembra izveštavao o blokaderskoj tzv. "Deratizaciji Borče" na Vidovdanskom terenu, mestu gde su se veče ranije okupile pristalice SNS.

- Borči je neophodna deratizacija! Zagadili su, valja sve dezinfikovati - poručio je tzv. Palilulski zbor Borča i Ovča, dok je N1 sve to preneo.

