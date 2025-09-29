Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je razočaran u rukovodstvo RTS-a, da je ono izgubilo legitimitet i bi rukovodioci javnog servisa Srbije trebalo da podnesu ostavke.

Vučević je za TV K1 rekao da je intencija protesta i blokada prethodnih 10 meseci da se država dovede u stanje ludila i dodao da u tome, nažalost, učestvuje i neko ispred Radio televizije Srbije i to na perfidan način.

- Ono što sam video juče, prekjuče sa tim detetom, zaista je skandal. Kad mi je sin to poslao, kada je negde viralan postao taj video, bio sam šokiran dokle to ide, da neko decu stavlja da pričaju o politici, jer to je očigledno maloletno dete - ukazao je Vučević.

Dodao je da je sve vreme pod utiskom da RTS u stvari na mnogo lukaviji način podržava obojenu revoluciju nego televizije N1 i Nova S, dodajući da su N1 i Nova S "direktni dobošari", odnosno, kako je rekao, nisu više ni mediji nego promoteri obojene revolucije i deo nje.

Odgovarajući na pitanje šta zamera RTS-u, naveo je da RTS 10 meseci obmanjuje građane Srbije, skriva razmere nasilja blokadera ili ih minimizira ili pokušava da ih opravda.