"TREBALO BI DA PODNESU OSTAVKE" Vučević: Rukovodstvo RTS-a izgubilo legitimet
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je razočaran u rukovodstvo RTS-a, da je ono izgubilo legitimitet i bi rukovodioci javnog servisa Srbije trebalo da podnesu ostavke.
Vučević je za TV K1 rekao da je intencija protesta i blokada prethodnih 10 meseci da se država dovede u stanje ludila i dodao da u tome, nažalost, učestvuje i neko ispred Radio televizije Srbije i to na perfidan način.
- Ono što sam video juče, prekjuče sa tim detetom, zaista je skandal. Kad mi je sin to poslao, kada je negde viralan postao taj video, bio sam šokiran dokle to ide, da neko decu stavlja da pričaju o politici, jer to je očigledno maloletno dete - ukazao je Vučević.
Dodao je da je sve vreme pod utiskom da RTS u stvari na mnogo lukaviji način podržava obojenu revoluciju nego televizije N1 i Nova S, dodajući da su N1 i Nova S "direktni dobošari", odnosno, kako je rekao, nisu više ni mediji nego promoteri obojene revolucije i deo nje.
Odgovarajući na pitanje šta zamera RTS-u, naveo je da RTS 10 meseci obmanjuje građane Srbije, skriva razmere nasilja blokadera ili ih minimizira ili pokušava da ih opravda.
- RTS posebno nosi odgovornost što građanima Srbije ne pokazuje, odnosno prikriva ekonomske posledice svega ovoga što su nam blokaderi uradili i posledice po svakog građanina Srbije, po njegov budžet. Pitanje budžeta države je nešto što direktno pogađa novčanik svakog građanina u Srbiji. Ako država manje zarađuje, to znači da ćemo svi manje da zarađujemo, jer kada se blokiraju putevi, kada nema investicija, kada nam ne rade hoteli ili su ljudi bez biznisa, svi će manje da zarade - ukazao je Vučević.