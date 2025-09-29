Slušaj vest

Najnovija fotografija generala Nebojše Pavkovića, koji je sinoć iz zatvora u Finskoj sleteo u Beograd radi lečenja, procurila je na društvene mreže, a na njoj se general nalazi na VMA.

- General Pavković u Srbiji svojoj. Molimo se za njegovo ozdravljenje! - stoji u opisu fotografije koja je objavljena na Fejsbuk stranici Pravoslavni manastiri i crkve.

Foto: Marina Lopčić, Facebook/Православни манастири и цркве

Podsetimo, general Nebojša Pavković sinoć je avionom Vlade Srbije sleteo u Beograd nakon što je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine.

Njegova ćerka Marija u intervjuu za Informer rekla je da njen otac do poslednjeg momenta nije mogao da poveruje da se vraća u domovinu, te da je tražio da se prvo zahvali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Inače, udruženje "Vitezovi sa Košara" organizovalo je 200 led bilborda širom Srbije, kojima su uputili podršku generalu Pavkoviću sa porukom "dobrodošao kući".

- Dobrodošli, generale! Sa ponosom i poštovanjem dočekujemo našeg junaka, čoveka koji je časno branio otadžbinu i nosio teret odgovornosti u najtežim vremenima. Vaš povratak u Srbiju nije samo povratak jednog vojnika, već povratak simbola časti, hrabrosti i vernosti svom narodu. Generale, dobrodošli kući - među svoj narod koji Vas pamti, poštuje i iskreno dočekuje! - poručio je borac sa Košara Darko Anđelković.