Najnovija fotografija generala Nebojše Pavkovića, koji je sinoć iz zatvora u Finskoj sleteo u Beograd radi lečenja, procurila je na društvene mreže, a na njoj se general nalazi na VMA.

- General Pavković u Srbiji svojoj. Molimo se za njegovo ozdravljenje! - stoji u opisu fotografije koja je objavljena na Fejsbuk stranici Pravoslavni manastiri i crkve.

vma44.jpg
Foto: Marina Lopčić, Facebook/Православни манастири и цркве

Podsetimo, general Nebojša Pavković sinoć je avionom Vlade Srbije sleteo u Beograd nakon što je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine.

Njegova ćerka Marija u intervjuu za Informer rekla je da njen otac do poslednjeg momenta nije mogao da poveruje da se vraća u domovinu, te da je tražio da se prvo zahvali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

avv+.jpg
General Pavković Franjo Tuđman

Inače, udruženje "Vitezovi sa Košara" organizovalo je 200 led bilborda širom Srbije, kojima su uputili podršku generalu Pavkoviću sa porukom "dobrodošao kući".

- Dobrodošli, generale! Sa ponosom i poštovanjem dočekujemo našeg junaka, čoveka koji je časno branio otadžbinu i nosio teret odgovornosti u najtežim vremenima. Vaš povratak u Srbiju nije samo povratak jednog vojnika, već povratak simbola časti, hrabrosti i vernosti svom narodu. Generale, dobrodošli kući - među svoj narod koji Vas pamti, poštuje i iskreno dočekuje! - poručio je borac sa Košara Darko Anđelković.

Nebojša Pavković Foto: EPA/Srdjan Suki, STR / AFP / Profimedia

Nebojša Pavković
General Pavkovic 1.jpg
626417.jpg
1233.jpg