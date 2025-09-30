Slušaj vest

General Nebojša Pavković sanjao je isti san koji ga je morio, o čemu se poverio ćerki Mariji.

- Par puta, u različitim situacijama, mi je rekao da sanja isti san. Da dolazi u Srbiju i da ga niko ne čeka... Verovatno je mislio da su ga zaboravili, jer su svi izašli, a on je ostao i nikako nije bilo šanse da ga puste. To je sanjao i tužno je o tome pričao i stalno je negodovao - tražeći reviziju postupka, da ne ostane zabeleženo u udžbenicima istorije to da on ima etiketu ratnog zločinca - kazala je ona.

Marija Pavković otkrila je da se njen otac oseća mnogo bolje u odnosu na ono kako mu je bilo kada je sleteo u Beograd.

- Glas mu je već jači. Veseliji je... medicinska sestra kaže da je jeo supu, voće. Dobio je boju u licu. Doktor je rekao da sve ide polako, a sve što mu treba se trude da mu ugode. Bio je potpuno dehidrirao, nisu mogli venu da mu nađu... Živnuo je, želi da se čuje sa svima. Uvek je govorio da mu nedostaje da priča na srpskom jeziku. Izenađen je podrškom, koju nije očekivao - rekla je gostujući na Informer TV.

1/10 Vidi galeriju Nebojša Pavković Foto: EPA/Srdjan Suki, STR / AFP / Profimedia

Podsetimo, udruženje "Vitezovi sa Košara" organizovalo je 200 led bilborda širom Srbije, kojima su uputili podršku generalu Pavkoviću sa porukom "dobrodošao kući".