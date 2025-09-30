GENERAL PAVKOVIĆ STALNO SANJAO ISTI SAN I TO GA JE MUČILO! Ćerka Marija otkrila potresne detalje: " Tužno je o tome pričao i stalno negodovao"
General Nebojša Pavković sanjao je isti san koji ga je morio, o čemu se poverio ćerki Mariji.
- Par puta, u različitim situacijama, mi je rekao da sanja isti san. Da dolazi u Srbiju i da ga niko ne čeka... Verovatno je mislio da su ga zaboravili, jer su svi izašli, a on je ostao i nikako nije bilo šanse da ga puste. To je sanjao i tužno je o tome pričao i stalno je negodovao - tražeći reviziju postupka, da ne ostane zabeleženo u udžbenicima istorije to da on ima etiketu ratnog zločinca - kazala je ona.
Marija Pavković otkrila je da se njen otac oseća mnogo bolje u odnosu na ono kako mu je bilo kada je sleteo u Beograd.
- Glas mu je već jači. Veseliji je... medicinska sestra kaže da je jeo supu, voće. Dobio je boju u licu. Doktor je rekao da sve ide polako, a sve što mu treba se trude da mu ugode. Bio je potpuno dehidrirao, nisu mogli venu da mu nađu... Živnuo je, želi da se čuje sa svima. Uvek je govorio da mu nedostaje da priča na srpskom jeziku. Izenađen je podrškom, koju nije očekivao - rekla je gostujući na Informer TV.
Podsetimo, udruženje "Vitezovi sa Košara" organizovalo je 200 led bilborda širom Srbije, kojima su uputili podršku generalu Pavkoviću sa porukom "dobrodošao kući".
- Dobrodošli, generale! Sa ponosom i poštovanjem dočekujemo našeg junaka, čoveka koji je časno branio otadžbinu i nosio teret odgovornosti u najtežim vremenima. Vaš povratak u Srbiju nije samo povratak jednog vojnika, već povratak simbola časti, hrabrosti i vernosti svom narodu. Generale, dobrodošli kući - među svoj narod koji Vas pamti, poštuje i iskreno dočekuje! - poručio je borac sa Košara Darko Anđelković.