Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je jako bitno što je u Vladi prisutan veliki broj žena koje su eksperti u svojim oblastima.

Macut je, na otvaranju Međunarodne konferencije o političkom i ekonomskom osnaživanju žena "Belgrade Women’s Conference RISE 2025" (BWC), istakao da je Srbija na 22. mestu u svetu, 11. u Evropi i prva u regionu po uticaju žena u političkom životu i istakao da mu je zadovoljstvo što vodi takvu Vladu.

- To su eksperti u svojim oblastima, ne samo ministarke, već svi članovi jer je Vlada tako profilisana i to nam olakšava rad i pravi novu atmosferu. Zadovoljstvo je što je u tom smislu ovo Vlada kontinuiteta - rekao je Macut.

Dodao je da su žene dominantne i u nekim drugim oblastima poput medicine i ukazao da one vrhunski rade svoj posao.

Navodeći da zakon definiše da na izbornim listama mora biti najmanje 40 odsto žena, Macut je rekao da su žene koje su odvažne da budu na tim listama sasvim sigurno spremne i imaju predispoziciju da budu na pozicijama i posle izbora.

Premijer Macut je ukazao da je neophodno da u političkom životu ima žena koje, kako je rekao, mogu da "omekšaju" političke ekstreme i naveo pozitivne primere u svetu kao što su Angela Merkel ili Indira Gandi.

Kako je kazao, Merkel je svojim prisustvom davala predznak stabilnosti na kontinentu.

Govoreći o izmenama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čije se usvajanje očekuje do kraja godine, Macut je naveo da se mogu videti i rezultati tog zakona koji je usvojen pre osam godina i ukazao da je nasilje u porodici drastično smanjeno.