Darko Glišić, ministar za javna ulaganja i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, pojavio se danas na televiziji Pink, u istom studiju u kojem je pre osam nedelja doživeo težak moždani udar. Tokom gostovanja prvi put je detaljno opisao dramatične trenutke koji su mu promenili život i zahvalio se timu lekara koji su mu spasli život.

- Mi smo se tog dana šalili kao nikad... Moždani udar dolazi pravo niotkuda. Meni se rascepila karotidna arterija. Moji krvni sudovi su u dobrom stanju. Sećam se svega, želeo sam da izgovorim rečenicu nakon priloga koji je išao. Osmislio sam je u glavi, ali kada me je Dea pitala nisam mogao da je izgovorim - ispričao je Glišić, dodajući da se seća i svih događaja neposredno pre nego što je izgubio svest:

- Sećam se da ste tada prekinuli program jer ste videli da sam se odmakao od stola i pokušao da pijem vodu. Sećam se i kada ste sa kamermanima ukazivali mi pomoć! Sve sam vas čuo, ali nisam mogao da reagujem. Kada sam izgubio svest, narednih 12 sati ja sam se odmarao, a drugi su se mučili - rekao je Glišić.

Kako je istakao, "tada sam iznet iz studija, a danas ću na nogama da izađem".

Glišić je otkrio i detalje intervencije koja mu je spasla život.

- Ja sam otvoren na preponi i sondom su mi preko krvnih sudova došli do glave. Taj ožiljak imam. Samo 25 minuta nakon toga su mi radili reanimaciju, sve je bilo brzo, brzo su reagovali i zahvaljujući tome sam se oporavio - naveo je.

Ministar se zahvalio svim lekarima, medicinskim sestrama i kolegama iz studija koji su brzo reagovali i sprečili tragediju.