Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je sinoć da je na Srbiji i njenim građanima da odlučuju o sopstvenoj budućnosti, ali da su vrata za članstvo u Evropskoj uniji "širom otvorena".

Fon Bekerat je istakao da EU ostaje posvećena evropskom putu Srbije i da zaista veruje da je budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji, ali da bi se to realizovalo, kako kaže, Beograd mora snažnije da se posveti demokratskim principima i da ubrza reforme.

On je za RTS rekao da EU očekuje sprovođenje važnih reformi, uključujući one koje je Vlada Srbije identifikovala u svojoj reformskoj agendi. Prema njegovim rečima, Srbija ne treba da sprovodi te reforme zato što to EU traži, već zato što su one važne za same građane Srbije i važni su elementi u svakoj demokratskoj zemlji.

- Ovde mislim da proces evrointegracija i reforme koje su uključene u reformskoj agendi čine dobru kolektivnu platformu za Vladu i za civilni sektor oko čega će se združiti. Sve te reforme treba da se sprovedu zajedno sa civilnim sektorom i opozicijom - smatra on.

Na pitanje da li je izvodljivo da do kraja godine bude odblokiran evropski put Srbiji i otvoren Klaster 3, Fon Bekerat pojašnjava da je za otvaranje klastera neophodno da Evropska komisija da "zeleno svetlo", a da je sledeći korak da se sve zemlje članice Evropske unije dogovore da se taj klaster otvori na osnovu napretka u vladavini prava i pravima.

Zemlje članice, ističe ambasador, očekuju da Srbija sprovede pravosudne reforme i druge reforme, da se uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, kao i da se postigne napredak u dijalogu između Beograda i Prištine.

Govoreći o situaciji u društvu u Srbiji, Fon Bekerat je rekao da ima plan da se angažuje kako bi se spustile tenzije i stvorio prostor za kompromis. Dodao je da planira da komunicira svim građanima Srbije, ocenjujući da je važno pre svega slušati preokupacije, aspiracije, nade i ideje građana. On kaže da ima plan i da objasni ogromne prednosti i koristi članstva u EU i uopšte procesa evrointegracija koji Srbija može da uživa.