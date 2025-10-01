Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da oni koji traže raspisivanje parlamentarnih izbora "žele da nakon izbora izađu na ulice i nastave proteste, a ne da reše krizu u društvu", i dodala da se više ne spominju izborni uslovi i preporuke ODHIR-a.

"Samo naivan i pokvaren čovek može da misli da oni žele izbore da bi rešili krizu. Svi predstavnici bivše vlasti su pokazali, ne samo do 2012. godine, da ne rade u interesu građana Srbije, nego i nakon toga. Nisu oni iskoristili izbore 2023. za smirivanje situacije, nisu ni čuli građane Srbije, kao što ih ne zanima uopšte šta građani sada imaju da kažu, nego žele da pumpaju dalje", rekla je Brnabićeva nakon raspisivanja lokalnih zbora u Mionici i Negotinu.

Naglasila je da država nije igračka i da se "ni u jednoj ozbiljnoj državi izbori ne raspisuju kad god to neko želi, a da u Srbiji takvih želja uvek ima".

"Završimo izbore, sutra neko izađe na protest i kaže "mi se ne slažemo sa rezultatima, hoćemo ponovo izbore". Tako je bilo i 2023. godine, kada je neko iskoristio užasne ljudske tragedije da bi tražio izbore. Bez plana i bez programa, već da bi iskoristio tragedije da lobira protiv Aleksandra Vučića i SNS", kazala je.

Brnabićeva je rekla je i da je SNS "jedina stranka koja ima plan, program i viziju za budućnost", dodavši da se "tragedije svugde dešavaju i ujedinjuju ljude i zemlju, a samo u Srbiji postoje političke stranke koje čekaju da se tragedija desi da bi tražile izbore".

Brnabićeva je kazala da se postavlja pitanje da li bi izbori rešili bilo kakvu krizu u ovom trenutku, a o čemu se govori u delu javnosti.

"Da li su izbori 2023. godine rešili bilo kakvu krizu? Apsolutno ne. Nijednu krizu nisu rešili. Kakvu krizu bi rešili u ovom trenutku? Oni traže izbore ne da bi rešili krizu, nego da bi pumpali, kao što su uradili i 2023. i 2024. godine, da bi izašli na ulice i dalje nastavili proteste", kazala je i dodala da onima koji traže izbore više nisu bitne preporuke ODHIR-niti su im bitni izborni uslovi, birački spisak...