Slušaj vest

Udruženje boraca heroja Košara i Paštrika i Udruženje veterana ''Košare'' najoštrije su danas osudili izjavu aktivistkinje organizacije "Stav" Mile Pajić povodom povratka generala Nebojše Pavkovića u Srbiju i istakli da Pavković nije ratni zločinac, već heroj koji je branio Srbiju i srpski narod u najtežim vremenima.

U saopštenju Udruženja boraca heroja Košara i Paštrika istaknuto je da je sramna izjava Mile Pajić, jedne od optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka, a u kojoj je generala Pavkovića nazvala zločincem i navedeno da je ta izjava uvreda sve koji su se borili i dali živote za otadžbinu.

Nebojša Pavković
Nebojša Pavković Foto: STR / AFP / Profimedia

''To je nastavak antisrpske kampanje koja želi da preokrene istinu i od žrtve napravi krivca. Mi, saborci sa Košara i Paštrika, odlučno poručujemo: general Pavković je heroj, ne zločinac! On je branio Srbiju i srpski narod u najtežim vremenima, dok su drugi ćutali ili bežali'', navedeno je u saopštenju tog udruženja.

Iz Udruženja veterana ''Košare'' ukazuju da je Pajić pokušala da obesmisli i ocrni doček generala Pavkovića i ističu da je njena izjava da je ''Srbija dočekala generala osuđenog za ratni zločin na Kosovu'' ne samo uvreda za Pavkovića, već za sve pripadnike Vojske Jugoslavije i srpskog naroda koji su branili svoja vekovna ognjišta od agresije NATO-a i terorista OVK.

''Dok Srbija dočekuje svog generala, koji je nepravedno osuđen u političkom procesu, Mila Pajić bez imalo stida sipa otrovne reči i služi tuđim interesima. General Pavković nije ratni zločinac već heroj koji je sa svojim vojnicima branio Kosovo i Metohiju, srpski narod i svoju otadžbinu'', ističe se u saopštenju.

Dodaje se da Pavkovićeva borba, čast i žrtva za otadžbinu predstavljaju primer svim budućim generacijama i da će zato Pavković ostati upisan među najveće srpske vojskovođe.

Ne propustitePolitikaTADIĆEVA SRBIJA HAPSILA GENERALE, VUČIĆEVA IH VRAĆA KUĆI! Kontrast dve epohe: U jednoj je Srbija ponizno klečala, a sada stoji uspravno i brani svoje! (VIDEO)
Boris Tadić General Pavković.jpg
Politika"DA JE HAG PAVKOVIĆA MOGAO JOŠ DA DRŽI URADIO BI TO, ISTO RADE I SA MOJIM OCEM" Darko Mladić: Ratko ima infekciju kosti, koja ne može da se izleči
hag.jpg

''Dok jedni pišu uvrede i služe tuđim interesima, srpski narod će pamtiti, poštovati i slaviti generala Pavkovića. Njegovo ime ostaće u istoriji kao simbol otpora, hrabrosti i vernosti zakletvi datoj otadžbini'', naglašava se u saopštenju Udruženja veterana ''Košare''.

Mila Pajić, koja je jedna od optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka, a koja od marta boravi u Hrvatskoj, u više objava na društvenim mrežama napisala je da ''Srbija vladinim avionom vraća osuđenog ratnog zločinca Pavkovića''.

Nekadašnji načelnik Generalštaba i komandant Treće armije Vojske Jugoslavije general Nebojša Pavković stigao je u nedelju u Beograd nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Ne propustitePolitikaGENERAL PAVKOVIĆ MORA DA POŠTUJE OVIH SEDAM STAVKI DOK JE U SRBIJI: Ako ih prekrši, prevremeno puštanje na slobodu može biti OPOZVANO
Nebojša Pavković 1.jpg
PolitikaĆERKA GENERALA PAVKOVIĆA OTKRILA U KAKVOM JE STANJU! Marija u emotivnoj ispovesti: Bio je potpuno dehidriran da nisu mogli venu da mu pronađu... (FOTO)
General Pavkovic 1.jpg
Politika"PAVKOVIĆ JE TADA SAMO ČEKAO POZIV DA DIGNE AVIONE..." Šešelj otkrio detalje o Miloševićevom izručenju: "Koštunica ga je pitao za helikopter, a onda se uplašio"
politicari.jpg
Politika"GLAVNA ZAMERKA HAGA PAVKOVIĆU JE TO ŠTO JE BIO BLIZAK SA MILOŠEVIĆEM" Sagovornici Kurira o povratku generala: "Dobrovoljno je tada otišao u Prištinu..."
Sequence 04.00_11_17_16.Still002.jpg