Udruženje boraca heroja Košara i Paštrika i Udruženje veterana ''Košare'' najoštrije su danas osudili izjavu aktivistkinje organizacije "Stav" Mile Pajić povodom povratka generala Nebojše Pavkovića u Srbiju i istakli da Pavković nije ratni zločinac, već heroj koji je branio Srbiju i srpski narod u najtežim vremenima.

U saopštenju Udruženja boraca heroja Košara i Paštrika istaknuto je da je sramna izjava Mile Pajić, jedne od optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka, a u kojoj je generala Pavkovića nazvala zločincem i navedeno da je ta izjava uvreda sve koji su se borili i dali živote za otadžbinu.

Nebojša Pavković Foto: STR / AFP / Profimedia

''To je nastavak antisrpske kampanje koja želi da preokrene istinu i od žrtve napravi krivca. Mi, saborci sa Košara i Paštrika, odlučno poručujemo: general Pavković je heroj, ne zločinac! On je branio Srbiju i srpski narod u najtežim vremenima, dok su drugi ćutali ili bežali'', navedeno je u saopštenju tog udruženja.

Iz Udruženja veterana ''Košare'' ukazuju da je Pajić pokušala da obesmisli i ocrni doček generala Pavkovića i ističu da je njena izjava da je ''Srbija dočekala generala osuđenog za ratni zločin na Kosovu'' ne samo uvreda za Pavkovića, već za sve pripadnike Vojske Jugoslavije i srpskog naroda koji su branili svoja vekovna ognjišta od agresije NATO-a i terorista OVK.

''Dok Srbija dočekuje svog generala, koji je nepravedno osuđen u političkom procesu, Mila Pajić bez imalo stida sipa otrovne reči i služi tuđim interesima. General Pavković nije ratni zločinac već heroj koji je sa svojim vojnicima branio Kosovo i Metohiju, srpski narod i svoju otadžbinu'', ističe se u saopštenju.

Dodaje se da Pavkovićeva borba, čast i žrtva za otadžbinu predstavljaju primer svim budućim generacijama i da će zato Pavković ostati upisan među najveće srpske vojskovođe.

''Dok jedni pišu uvrede i služe tuđim interesima, srpski narod će pamtiti, poštovati i slaviti generala Pavkovića. Njegovo ime ostaće u istoriji kao simbol otpora, hrabrosti i vernosti zakletvi datoj otadžbini'', naglašava se u saopštenju Udruženja veterana ''Košare''.

Mila Pajić, koja je jedna od optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka, a koja od marta boravi u Hrvatskoj, u više objava na društvenim mrežama napisala je da ''Srbija vladinim avionom vraća osuđenog ratnog zločinca Pavkovića''.