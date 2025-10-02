Slušaj vest

Blokaderi su doživeli još jedan u nizu poraza pošto je Evropski sud za ljudska prava odbio zahtev u predmetu "Jovičić protiv Srbije", koji se odnosi Bogdana Jovičića uhapšenog nasilnika iz redova studenata blokadera. Ovakav epilog nije samo nova potvrda da blokaderi, ma kako pretili strancima, nemaju prolaz u institucijama EU, već je i dokaz da institucije Srbije nisu srušene niti su zakoni suspendovani pod naletom s ulice, ocenjuju sagovornici Kurira.

Kukavički

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir istitucije države Srbije ipak funkcionišu proceduralno poštujući referentne zakone i da to nije tek nešto što treba zanemarivati ili omalovažavati.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Ovo je svojevrsna potvrda toga. Naravno institucije se oporavljaju posle teških udara koje su pretrpele. Ovo samo potvrđuje dalji trend stabilizacije institucionalne strukture u zemlji. Čini mi se da je odluka evropskog suda lekcija za sve one koji bi da urušavaju institucionalni poredak u Srbiji ili koji omalovažavaju naš sistem. Pokušaj politizacije institucija je posebno problematičan deo svega toga. A najproblematičnije je manir da se traži podrška stranih institucija u političkom smislu. Razumem da neko ima osećaj neke lične nepravde u odnosu na moćne sisteme institucija u smislu i nekog ličnog interesa kojemu je ugroženo. Ali da politički idete kod stranaca i tražite da vas potapšu po ramenu, da vam daju neku podršku finansijsku, moralnu ili političku, to govori o jednom bednom stanju duha. Stvari treba rešavati u Srbiji, boriti se za vrednosti u koje veruješ. Izbori su u Srbiji, naši ljudi glasaju, naša zemlja je suverena i tako će ostati. Tako da sve to je jedan bedan, kukavički odnos prema svojoj otadžbini - smatra Miletić.

Pravnik Dejan Lisica kaže za Kurir da pomenuta odluka predstavlja više od pukog pravnog neuspeha advokatskog tandema Ivana Ninića i Ljiljane Borović. Kako naglašava, to je jasna poruka međunarodne institucije da neće biti deo mehanizma za rušenje pravnog poretka Srbije.

- Pokušaj da se preko Strazbura izdejstvuje puštanje iz pritvora mladića optuženog za vandalizam i nasilje tokom nedavnih protesta u Novom Sadu završio se potpunim fijaskom. Sud je njihov zahtev odbacio kao neosnovan, prepoznajući ga kao primitivni pokušaj da se na tuđoj nesreći zarade jeftini politički poeni. Ova presuda nedvosmisleno pokazuje da blokaderi i njihovi pravni zastupnici nemaju prolaz u institucijama EU za pokušaje kojima se zloupotrebljava zaštita ljudskih prava. Strazbur je ovom odlukom stavio do znanja da nijedna međunarodna institucija neće pod izgovorom demokratije pokušavati da razgradi sudski sistem jedne suverene države i legalizuje nasilje - objašnjava Lisica.

Snažna poruka

On smatra da je odluka Evropskog suda za ljudska prava potvrda da institucije Srbije funkcionišu, uprkos svim pokušajima da se njihov rad uništi na ulici.

Dejan Lisica Foto: Privatna Arhiva

- Ova odluka šalje snažnu poruku: zakon ne može da se suspenduje kako to određenim krugovima padne na pamet, a odgovornost za uništavanje imovine i nasilje je neminovna, kako pred domaćim, tako i pred međunarodnim pravom. Pritvor Bogdana Jovičića, određen zbog sumnje u činjenje krivičnih dela, ocenjen je kao zakonit i zasnovan na krivičnom postupku. Ovaj slučaj raskrinkava dugogodišnju praksu određenih krugova advokata, NVO sektora i političkih grupacija koji nastoje da sudske mehanizme pretvore u sredstvo političkog pritiska. Cilj im je da osumnjičene za nasilje predstave kao "političke zatvorenike", a uništavanje imovine kao "borbu za slobodu". U njihovoj viziji, svaki huligan postaje "aktivista", a svaka zakonita kazna "progon". Strazbur je sada konačno rekao ono što je srpska javnost odavno znala: ovo nije zaštita prava, već pokušaj rušenja državnih institucija pod plaštom demokratije - upozorio je Lisica.

3 Bogdan Jovičić metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama SNS Izvor: Kurir