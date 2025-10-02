Slušaj vest

Blokader sa Fakulteta dramskih umetnosti Ognjen Marković uhapšen je od strane izraelskih snaga prilikom pokušaja proboja pomorske blokade.

- Izraelske snage su upravo preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednom od plovila u sklopu Sumud flotile koja je nosila humantiranu pomoć u Gazu. Na ovom brodu nalazio se i naš kolega Ognjen Marković - napisali su blokaderi sa Fakulteta dramskih umetnosti.

Objavili su snimak na kome Marković kaže "ako gledate ovaj video, znači da su nas presreli i nelegalno pritvorili".

- Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Ako gledate ovaj video, moj brod je presretnut i nelegalno sam pritvoren od strane izraelskih okupacionih snaga. Pozivam vas da izvršite pritisak na Vladu Srbije da zahteva moje hitno i dostojanstveno oslobađanje i da prekine saučesništvo u genocidu - poručio je blokader.

Vučić o zarobljenom blokaderu

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara osvrnuo se i na situaciju u Gazi i dešavanja s blokaderom iz Srbije kog su zadržali Izraelci.

- Pratio sam vesti, video sam šta se događa. Niko u svetu nije iznenađen. Neki ljudi to nisu želeli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza. Koliko neretko imali posla sa neogovornih i neozbiljnim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Kad nisu u stanju sebe da spasu zovu državu u pomoć. Država je uvek tu da pomogne - rekao je predsednik.

Vučić je kazao da je obaveza države da pomogne svim svojim građanima, što će učiniti i kada je u pitanju student Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi Ognjen Marković, koji je zadržan na jednom od brodova koji su vozili humanitarnu pomoć za Gazu.

Podsetimo, flotilu čini više od 50 brodova, a isplovila je u avgustu. Na brodovima se nalaze pro-palestinski levo-liberalni elementi iz celog sveta, uključujući švedsku aktivistkinju Gretu Tunberg i više poslanika Evropskog parlamenta.