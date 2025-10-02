Slušaj vest

Odgovarajući na pitanja domaćih i stranih novinara u Kopenhagenu, Vučić se dotakao i situacije u Gazi i dešavanja s blokaderom iz Srbije Ognjenom Markovićem kog su zadržali Izraelci.

Vučić je kazao da je obaveza države da pomogne svim svojim građanima, što će učiniti i kada je u pitanju student Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi Ognjen Marković, koji je zadržan na jednom od brodova koji su vozili humanitarnu pomoć za Gazu.

- Pratio sam noćas vesti, video sam što se događa, sve je očekivano. Niko, čini mi se, u svetu nije iznenađen, zato je reagovala i Đorđa Meloni ranije i rekla da se to zaustavi. Neki ljudi to nisu želeli ili ni po kojoj ceni nisu hteli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza. Neretko smo imali posla sa neodgovornim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Danas, na kraju, kad nisu u stanju sebe da spasu, zovu državu u pomoć. Država je, naravno, tu uvek da pomogne i uvek će da učini sve što može - naglasio je Vučić.