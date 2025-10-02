Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvuje danas na 7. samit Evropske političke zajednice koji se održava u Kopenhagenu.

"Zahvalan sam predsednici Vlade Kraljevine Danske Mete Frederiksen na srdačnom dočeku i prilici da u njenoj gostoljubivoj zemlji predstavljam našu Srbiju.

Danas očekujem važne sastanke. Osim važnih tačaka agende poput inicijative u borbi protiv narkotika koje su podneli premijerka Italije Đorđa Meloni i predsednik Francuske Emanuel Makron, imaćemo i izuzetno važne bilateralne susrete sa nemačkim kancelarom Mercom, generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, portugalskim premijerom Montenegrom, kao i još mnogo važnih sastanaka, a onda se vraćamo u Srbiju da rešavamo probleme oko NIS-a", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu. 

