Slušaj vest

Politički filozof Dragoljub Kojčić ocenjuje za Kurir da se Srbija danas nalazi u periodu u kojem se jasno prepoznaju oni koji su posvećeni svom narodu i državi, naspram onih koji, kako kaže, otvoreno rade protiv nje - nasiljem, blokadama i medijskim hajkama. Mila Pajić napada srpskog generala iz Hrvatske, gde se zločinci dočekuju uz najveće državne počasti i to dovoljno govori o njoj i onima iza nje, jasan je Kojčić.

On posebno ukazuje na apsurd da se Pajićeva, upravo iz Hrvatske, oglašava povodom povratka generala Pavkovića, koji je nedavno prevremeno pušten iz zatvora u Finskoj zbog teškog zdravstvenog stanja.

"Postoji znak jednakosti između patriotizma i političkih ideala, prava i demokratije. Ako je general Pavković verno služio svojoj zemlji i pri tom platio ogromnu cenu odlazeći u Hag, Mila Pajić i njeni malobrojni, ali agresivni istomišljenici ruše ne samo svoju zemlju nego i ove političke vrednosti. Od Strazbura i od ovdašnjeg pravosudnih vlasti traže da se oslobode eklatantni prestupnici i rušioci poretka, nasilnici, koji tuku štanglama policiju, pale prostorije neistomišljenika ili ih razbijaju čivilucima. Pred građanima Srbije je da razluče da je general Pavković robijao zato što je štitio poredak, zemlju i svakog njenog građanina, a Mila Pajić i njeni kamaradi rasturaju i državu i vladavinu prava a građanima se suprotstavljaju onemogućavanjem kretanja, poštenim studentima onemogućavanjem studiranja a onda beže u naručje svojih političkih i finansijskih sponzora u Hrvatskoj ", aže Kojčić.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

On podseća na aktivnosti koje su prethodile ovom događaju, a koje otkrivaju pravo lice blokadera.

"Protestuju što je časni srpski general na slobodu koja mu pripada, pa traže da izgrednici poput Bogdana Jovičića izbegnu odgovornost i pravne sankcije. Građani sve to vide i ispitivanja javnog mnjenja jasno pokazuju ko je prepoznat kao prijatelj ove zemlje a ko kao njen uništitelj. Posle sledećih izbora biće potpuno jasno da je opcija Mile Pajić, Dinka Gruhonjića, Nenada Čanka i družine ostala u robotarnici istorije", ističe Kojčić.

Mila Pajić je aktivistkinja i sledbenica profesora blokadera Dinka Gruhonjića, koji je nedavno javno priznao da su on i njegovi studenti sa novosadskog Filozofskog fakulteta organizatori protesta i blokada širom Srbije.

"Mi smo ponosni što su proteste u Srbiji pokrenuli naši studenti", izjavio je Gruhonjić, dok se Pajićeva, nakon pokušaja organizovanja državnog udara, pobegla u Hrvatsku, odakle je šalje poruke protiv Srbije.

Šest objava na Instagramu posvetila je Mila Pajić dolasku srpskog generala, nazivajući ga zločincem i targetirajući državu jer mu je omogućila prevoz avionom. I to iz Hrvatske, zemlje u kojoj je organizovan “općenarodni doček” za haške povratnike Antu Gotovinu i Mladena Markača, koji su posle kontroverzne presude oslobođeni optužbi za zločine tokom "Oluje". Tada je Trg bana Jelačića bio prepun, Gotovina i Markač dočekani su uz crveni tepih. Pajićeva se time ne bavi, a to već dovoljno govori o prirodi njenog političkog angažmana.

Mila Pajić iz Hrvatske udarila na generala Pavkovića Izvor: Kurir