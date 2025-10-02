Slušaj vest

Potpredsednica pokrajinske Vlade i članica Predsedništva SNS Sandra Božić napadnuta je juče na Voždovcu od strane blokaderke. Sandra Božić je na Informer TV otkrila sve detalje jezivog napada koji je doživela.

- Ono što najviše boli je saznanje i ne možete ostati ravnodušni na takve scene, bez obzira na to što sam ja do sada sto puta osudila nasilje, ovoga puta se desilo meni, na mojoj koži. Kada vam se ovako nešto desi, onaj poraz koji ostaje u ustima, šta je to što je ušlo u ljude, kakvo je to zlo. To treba da nas brine. Nije bitno što sam ja napadnuta, sutra bi mogao biti bilo ko. Meni je strašno što je napad došao od strane žene - izjavila je Sandra Božić i dodala:

- Ova ruka će proći, to nije sporno. Nadam se da će nadležne institucije odraditi svoj deo posla. Ja na ovome neću stati i svojim primerom moram da apelujem da sudstvo i tužilaštvo odradi svoj deo posla.

Potpredsednica pokrajinske Vlade je otkrila da je nasilnica identifikovana, ali da još uvek nije uhapšena i otkrila je da će pokrenuti privatnu tužbu.

- Isparkiravala sam se na Voždovcu iz nekog dvorišta, pažljivo gledajući iza sebe da nikoga ne bih ugrozila u saobraćuju, primetila sam ženu na motoru koja je počela da mi lupa po kolima. Nosila je kacigu na glavi, zatim mi je rekla "da li si normalna mogla si da me ubiješ, ja sam na motoru". Ja sam joj se izvinila jer je apsolutno bilo nemoguće da se tako nešto desi. Ona je nastavila da viče. Zatim je prepoznala sa kim razgovara i kada sam to zaključila ona je promenila izraz lica, izbečila oči, iskezila zube i kreće najgore vređanje "SNS ku*ko, pogledaj koliko si filera stavila" - rekla je Sandra Božić i nastavila: