Nakon što je blokader sa Fakulteta likovnih umetnosti Ognjen Marković uhapšen od strane izraelskih snaga prilikom pokušaja proboja pomomske blokade, blokaderi sa FLU kukaju i traže od države Srbije da pomogne u njegovom oslobađanju.

- Niko nije sam! Potrebno je da od države zahtevamo da obezbedi Ognjenov siguran povratak! Svako ko želi da pomogne može to da uradi slanjem mejla na srb.emb.israel@mfa.rs u kome će tražiti informacije o Ognjenu i zatev za njegovo hitno oslobađanje. Hvala! - navode blokaderi sa FLU na Iksu.

Oni su ranije objavili snimak na kome Marković kaže "ako gledate ovaj video, znači da su nas presreli i nelegalno pritvorili".

- Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Ako gledate ovaj video, moj brod je presretnut i nelegalno sam pritvoren od strane izraelskih okupacionih snaga. Pozivam vas da izvršite pritisak na Vladu Srbije da zahteva moje hitno i dostojanstveno oslobađanje i da prekine saučesništvo u genocidu - poručio je blokader.

Vučić o zarobljenom blokaderu

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara osvrnuo se i na situaciju u Gazi i dešavanja s blokaderom iz Srbije kog su zadržali Izraelci.

- Pratio sam vesti, video sam šta se događa. Niko u svetu nije iznenađen. Neki ljudi to nisu želeli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza. Koliko neretko imali posla sa neogovornih i neozbiljnim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Kad nisu u stanju sebe da spasu zovu državu u pomoć. Država je uvek tu da pomogne - rekao je predsednik.

Vučić je kazao da je obaveza države da pomogne svim svojim građanima, što će učiniti i kada je u pitanju student Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi Ognjen Marković, koji je zadržan na jednom od brodova koji su vozili humanitarnu pomoć za Gazu.

Podsetimo, flotilu čini više od 50 brodova, a isplovila je u avgustu. Na brodovima se nalaze pro-palestinski levo-liberalni elementi iz celog sveta, uključujući švedsku aktivistkinju Gretu Tunberg i više poslanika Evropskog parlamenta.

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela je objavilo video snimak na kojem se vidi kako izraelski vojnik predaje švedskoj aktivistkinji Greti Tunberg njene stvari nakon što je zadržana, preneo je Tajms of Izrael.

