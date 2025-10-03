Slušaj vest

Profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić i Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava, udružili su snage protiv generala Nebojše Pavkovića, podržavajući za to vreme blokaderku Milu Pajić.

Naime, dok Gruhonjić ustupa medijski prostor na svom portalu Autonomija da srpskog generala nazivaju zločincem, istovremeno napadajući vlast na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji je inicirao Pavkovićev povratak u Srbiju, Todorović preko svoje organizacije šalje saopštenja u kojima deli stav sa Gruhonjićem.

Tako je na Gruhonjićevoj Autonomiji objavljena vest pod naslovom "Inicijativa mladih: Nebojša Pavković je osuđeni ratni zločinac, a ne heroj".

- Izražavamo zabrinutost da će boravak Pavkovića u Srbiji biti dodatan povod zvaničnicima Srbije da nastave sa praksom poricanja ratnih zločina, što smo dokumentovali u izveštajima "Stanje poricanja" - piše u saopštenju.

Dodali su da "Vučićeva izjava da se Pavković junački borio te 1999. godine predstavlja uvredu za hiljade albanskih civilnih žrtava, za čije stradanje je 2014. pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, Pavković kao komantant Treće armije Vojske Jugoslavije pravosnažno osuđen".

S druge strane, Inicijativa istovremeno podržava Milu Pajić. Kao što se može videti na snimku koji objavljujemo, oni su na Instagramu objavili fotografiju Mile Pajić sa tekstom "A oni? Političko izgnanstvo nije sloboda. Jedni od prvih u redu, a sada daleko u egzilu".

Inače, Pajić je izjavila da nam je "rezolucija o Srebrenici neophodna da bismo se konačno suočili s našom prošlošću". S druge strane, Todorović je organizovala akciju o Srebrenici u Beogradu.

Naposletku, Gruhonjić je odavno poznat po stavovima o Srebrenici, pa je jednom prilikom izjavio da je "pored genocida organizovan i libricid u Bosni".

- U celoj je Bosni i Hercegovini Vojska Republike Srpske počinila genocid, gde god je stigla, ima po Bosni još previše Srebrenica - kazao je on.

Podsetimo, Mila Pajić, jedna od glavnih kreatorki državnog udara u Srbiji, od marta se nalazi u Hrvatskoj, odakle redovno komentariše aktuelne događaje pa i poslednji - povratak u Srbiju generala Nebojše Pavkovića. Ova vest toliko je "potresla" Pajić da je na svom Instagramu napravila čak šest objava o dolasku generala!

Ona je na storijima delila vesti iz Srbije, regiona i inostranstva o privremenom puštanju Pavkovića na slobodu, nafglađavajući da je general "zločinac", kao i činjenicu da je iz Finske, gde je služio zatvorsku kaznu, prevezen avionom Vlade Srbije.