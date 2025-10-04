Slušaj vest

Posle nastupa Marinike Tepić na panelu u Opatiji, sukob u redovima blokadera eskalirao je do te mere da se sada bukvalno ne zna ko je na čijoj strani (mada, to je kod njih uobičajeno) i do toga da su sve blokadesrke frakcije u ratu! Onima koji se do juče smatrali saveznicima dovoljna je jedna pogrešna reč da razne krenu optužbe, a Marinika Tepić obrnula je igricu, pošto je nakon govora u Hrvatskoj protiv sebe okrenula - sve!

Naime, Đilasova najbliža daradnica u SSP na panelu u Opatiji pokušala je da situaciju u Srbiji prikaže kao da je na ivici građanskog rata, da su sukobe sprečile Kobre, pominjala je i litije u Crnoj Gori i SPC, rekla da je strašno što ne vidi zastavu EU na protestima već "Vagnerovskog Isusa"...

Advokat i član opozicione stranke Sloga Vladimir Todorić, na svom X nalogu ocenio je da su izjave koje je Tepić iznela označile "katastrofalan moralni pad" i izneo sažetak stavova koje joj pripisuje:

"Njene teze, kako ih ja razumem, su:

1. Studenti su preuzeli proteste koje je pokrenula opozicija;

2. Studentske proteste vodi Rusija i SPC;

3. Protesti su nasilni i opasni a vlast policijom i Kobrama pokušava da spreči krvoproliće.“, napisao je Todorić i pozvao ostatak opozicije da se "jasno i nedvosmisleno distancira" od ovih stavova Marinike Tepić.

Prethodno su studenti blokaderi Više poslovne škole sa svog X naloga poručili:

"Nekog još boli ono sklanjanje s protesta iz januara meseca!", uz video snimak iz Opatije, na kojem Marinika Tepić priča o protestima koje su, kako je rekla, od opozicije preuzeli studenti.

Marinika Tepić je u Hrvatskoj pričala da je situacija u Srbiji na ivci noža, da je niko ne kontroliše jer nema koordinacije među blokaderima (studentima i opozicijom), i da bi i pre dva meseca bilo mrtvih da pirpadnih Kobri nije pucao u vazduh iz pištolja.

Na ove njene skandalozne izjave reagovala je novinarka i aktivistkinja Tanja Vojtehovski, vrlo jasno poručivši "Nije Vučić. Marinika je".