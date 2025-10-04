BLOKADERSKI GRAĐANSKI RAT! Svi protiv svih - Mariniku razapeli saborci zbog njenih izjava u Hrvatskoj: Pominjala SPC i litije, Kobre, Isusa i EU (VIDEO)
Posle nastupa Marinike Tepić na panelu u Opatiji, sukob u redovima blokadera eskalirao je do te mere da se sada bukvalno ne zna ko je na čijoj strani (mada, to je kod njih uobičajeno) i do toga da su sve blokadesrke frakcije u ratu! Onima koji se do juče smatrali saveznicima dovoljna je jedna pogrešna reč da razne krenu optužbe, a Marinika Tepić obrnula je igricu, pošto je nakon govora u Hrvatskoj protiv sebe okrenula - sve!
Naime, Đilasova najbliža daradnica u SSP na panelu u Opatiji pokušala je da situaciju u Srbiji prikaže kao da je na ivici građanskog rata, da su sukobe sprečile Kobre, pominjala je i litije u Crnoj Gori i SPC, rekla da je strašno što ne vidi zastavu EU na protestima već "Vagnerovskog Isusa"...
Advokat i član opozicione stranke Sloga Vladimir Todorić, na svom X nalogu ocenio je da su izjave koje je Tepić iznela označile "katastrofalan moralni pad" i izneo sažetak stavova koje joj pripisuje:
"Njene teze, kako ih ja razumem, su:
1. Studenti su preuzeli proteste koje je pokrenula opozicija;
2. Studentske proteste vodi Rusija i SPC;
3. Protesti su nasilni i opasni a vlast policijom i Kobrama pokušava da spreči krvoproliće.“, napisao je Todorić i pozvao ostatak opozicije da se "jasno i nedvosmisleno distancira" od ovih stavova Marinike Tepić.
Prethodno su studenti blokaderi Više poslovne škole sa svog X naloga poručili:
"Nekog još boli ono sklanjanje s protesta iz januara meseca!", uz video snimak iz Opatije, na kojem Marinika Tepić priča o protestima koje su, kako je rekla, od opozicije preuzeli studenti.
Marinika Tepić je u Hrvatskoj pričala da je situacija u Srbiji na ivci noža, da je niko ne kontroliše jer nema koordinacije među blokaderima (studentima i opozicijom), i da bi i pre dva meseca bilo mrtvih da pirpadnih Kobri nije pucao u vazduh iz pištolja.
Na ove njene skandalozne izjave reagovala je novinarka i aktivistkinja Tanja Vojtehovski, vrlo jasno poručivši "Nije Vučić. Marinika je".
Tenzije među blokaderima postoje od početka protesta - i vrlo je jasno da je oduvek bilo važno ko vodi te proteste, i da je zbog toga i nastupio "razlaz" - ali poslednja dešavanja, poruke i reakcije između blokadera više su od tenzija. Ovo je otvoreni međusobni sukob gde je svako protiv svakog!