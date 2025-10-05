Slušaj vest

Nekadašnji košarkaš i jedan od istaknutih blokadera Vladimir Štimac, otvoreno je opleo po opoziciji i time dodatno rasplamsao sukob koji već nedeljama traje u blokaderskom pokretu.

"Moram da vam kažem da sve opozicione botove znam. Znam iz koje stranke dolaze i koji su im ciljevi na mrežama. Mnogo ste počeli da se ugledate na diktatora, jer toliko ste počeli da vređate da je to strašno", napisao je Štimac u objavi na mreži Iks.

On je istakao da je u proteklih jedanaest meseci trpeo napade upravo od onih koji se navodno bore protiv vlasti, samo zato što nije u svemu delio njihove stavove.

"Nije me zanimalo ko je koje politike, stava ili ideologije, jer borimo se protiv velikog zla. Na ulici sam proveo više vremena sa ljudima koji su prirodna levica, jer mi je bilo važno da učim, razumem i da razgovaramo. Za to ste trebali da trošite 11 meseci, a ne da gledate gluposti", poručio je bivši reprezentativac.

Vladimir Štimac je naglasio da je ukazivao na laži i propagandu vlasti, ali da to, kako kaže, „nije odgovaralo pojedincima iz opozicije koji umesto da šire podršku, oni napadaju svoje”.

"Umesto da se izbore za još više ljudi svojim programom, napadali su mene i moje akcije", požalio se.

U nastavku objave, on je otkrio da u opoziciji ima mnogo kvalitetnih i posvećenih ljudi, ali da ih, po njegovim rečima, njihovi stranački šefovi namerno guraju u stranu.

"Upoznao sam mnogo ljudi iz raznih opozicionih stranaka koji su izvanredni, posvećeni, profesionalni, koji vide širu sliku. Nažalost, za takve ljude nema ni osećaja ni prostora da budu istaknuti, jer razmišljaju svojom glavom. Ali vreme je došlo, smena generacija je pred vratima, hteli vi to ili ne. Puna podrška studentima", zaključio je Štimac.