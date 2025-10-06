Slušaj vest

Vladimir Đorđević, koga mediji Dragana Šolaka predstavljaju kao studenta, a zapravo je reč o funkcioneru stranke Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, izvređao je 84 odsto građana Mionice koji su na prethodnim izborima glasali za Srpsku naprednu stranku, navodeći da su "zavedeni".

- Kad je bila organizacija "Student u svakom selu", iako je SNS na prošlim izborima imao 84 odsto glasova, ti studenti su dočekani lepo. Svako ih je saslušao, popričao sa njima, jer ti ljudi iz Mionice nisu nikakve ale, to su samo ljudi koji su zavedeni onim što vide - kazao je on gostujući u "Utisku nedelje" na Novoj S.

Podsećamo, danima su se na televiziji N1 blokaderi i opozicija hvalili kako imaju studente na izbornoj listi u Mionici, da bi se ispostavilo da je jedan od "studenata" funkcioner stranke Novo lice Srbije Miloša Parandilovića!

Opoziciona javnost je danima bila oduševljena kada je čula kako navodno studenti ne samo da podržavaju opozicionu listu u Mionici, nego će se na njoj i naći.

Voditeljka N1 je zatim pozvala u emisiju "studenta" sa ove liste, Vladimira Đorđevića. Međutim, izbegli su da kažu da je on potpredsednik stranke Novo lice Srbije.

Sad je postalo jasno da ne postoji nikakva studentska lista, sastavljena od studenata, već od opozicionih političara, aktivista i njihovih pristalica.

