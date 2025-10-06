"IZUZETNO OZBILJNO" Drecun: Vučićeva saznanja o obojenoj revoluciji upućuju na propuste u državnom aparatu
Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo saznanja o pokušaju obojene revolucije koja upućuju na propuste u državnom aparatu.
Drecun je za TV Prva istakao da su svi oni koji su realno sagledavali situaciju sa protestima i blokadama uvideli da postoje pojedine sudije i tužioci koje dobijaju platu da bi rušili državu, umesto da je brane.
- Izuzetno ozbiljna saznanja koja smo čuli od predsednika Vučića upućuju na ono što je svima nama, koji smo objektivno pratili sve ovo što se dešava ovih deset meseci u Srbiji, ukazivalo na propuste u državnom aparatu. Identifikovali smo gotovo sve probleme sa pravosuđem. Pojedini tužioci, pojedine sudije koriste i zloupotrebljavaju državne funkcije na kojima se nalaze, platu koju primaju od države da bi rušili tu državu umesto da je brane što je davalo vetar u leđa onima koji su želeli da nasiljem promene i ustavni poredak i vlast na ulici - rekao je on.
Kako je naglasio, u okviru tužilaštva i u okviru sistema postoje interni mehanizmi koji su zakonom određeni i koji treba da reaguju kada je u pitanju početak razrešenja sudija.
- U Zakonu o sudijama stoji da ako sudija svojim odlukama izazove veliko nepoverenje javnosti prema sudovima je dovoljan razlog da se pokrene. Vrhovni savet sudstva to treba da pokrene, a oni ne pokreću jer jedni druge štite - ocenio je Drecun.
On je naveo da izvršna i zakonodavna vlast nemaju efikasne mehanizme za kontrolu pravosuđa i dodao da bi situacija u tom segmentu morala da se promeni.
- Prilično su vezane ruke izvršnoj vlasti i Narodnoj skupštini. Tu mora da se menja situacija, zato što se pokazalo, i sada je predsednik detaljno to objasnio, da je deo državnog aparata bio uključen u rušenje države. Koristite državni mehanizam, državne pare koje primate, ne da biste branili državu, nego da biste je rušili - istakao je predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije.
Drecun je naglasio da su postojali i problemi sa funkcionisanjem bezbednosnog sektora na šta je, kako je rekao, ukazivalo to što nije bilo moguće videti snimke sa studentskih plenuma.
- Kao što je predsednik rekao, a i mene je iznenađivalo, da nismo mogli da vidimo snimke sa tih plenuma, da policija nije na odgovarajući način reagovala da zaštiti ljude od nasilja blokadera u pojedinim mestima. Konačno, kada su se pojavile ove dve informacije o obuci nekih 150-170 državljana Rumunije i Moldavije i onda ovaj kamp kod Loznice, koji je ukazivao da je tamo sprovedena borbena taktička obuka i postavio sam pitanje šta ćemo ako su oni obučavali i deo blokadera - rekao je on.
Prema njegovim rečima, ako neko sprovodi borbeno-taktičku obuku, on može da obučava jurišne grupe koje su formirane i treba da sprovode nasilje na ovim protestima.
- Oni, verovatno, mogu da dođu do posebnog oružanja. Neki ga sigurno već i imaju. Mogu da ga upotrebe, mogu da budu obučeni za to i sad kad to povežete sa nestankom naoružanja, ako je tačno, ono može da ide na crno tržište radi dalje prodaje, ali može i da bude dostupno onima koji pripadaju tim jurišnim grupama - ocenio je Drecun.
Kako je rekao, mehanizam za stavljanje pod kontrolu institucija koje su radile protiv države je veoma složen i dodao je da je zbog toga neophodno promeniti zakon.
- Imate problem u policiji, da kada hoćete da pomerite nekog sa rukovodećeg mesta zbog toga što ne pruža odgovarajuće rezultate koji se od njega očekuju, ne možete to da uradite, morate da mu obezbedite, kako je ministar Dačić pričao na Odboru, da mu obezbedite gotovo identično radno mesto, istu platu i sve drugo. Imate problem i zato mora između ostalog da se menja zakon. Isto vam je ovo i u pravosuđu i u tužilaštvima - poručio je Drecun.