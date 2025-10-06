Slušaj vest

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo saznanja o pokušaju obojene revolucije koja upućuju na propuste u državnom aparatu.

Drecun je za TV Prva istakao da su svi oni koji su realno sagledavali situaciju sa protestima i blokadama uvideli da postoje pojedine sudije i tužioci koje dobijaju platu da bi rušili državu, umesto da je brane.

- Izuzetno ozbiljna saznanja koja smo čuli od predsednika Vučića upućuju na ono što je svima nama, koji smo objektivno pratili sve ovo što se dešava ovih deset meseci u Srbiji, ukazivalo na propuste u državnom aparatu. Identifikovali smo gotovo sve probleme sa pravosuđem. Pojedini tužioci, pojedine sudije koriste i zloupotrebljavaju državne funkcije na kojima se nalaze, platu koju primaju od države da bi rušili tu državu umesto da je brane što je davalo vetar u leđa onima koji su želeli da nasiljem promene i ustavni poredak i vlast na ulici - rekao je on.

Kako je naglasio, u okviru tužilaštva i u okviru sistema postoje interni mehanizmi koji su zakonom određeni i koji treba da reaguju kada je u pitanju početak razrešenja sudija.

- U Zakonu o sudijama stoji da ako sudija svojim odlukama izazove veliko nepoverenje javnosti prema sudovima je dovoljan razlog da se pokrene. Vrhovni savet sudstva to treba da pokrene, a oni ne pokreću jer jedni druge štite - ocenio je Drecun.

On je naveo da izvršna i zakonodavna vlast nemaju efikasne mehanizme za kontrolu pravosuđa i dodao da bi situacija u tom segmentu morala da se promeni.

Foto: Kurir Televizija

- Prilično su vezane ruke izvršnoj vlasti i Narodnoj skupštini. Tu mora da se menja situacija, zato što se pokazalo, i sada je predsednik detaljno to objasnio, da je deo državnog aparata bio uključen u rušenje države. Koristite državni mehanizam, državne pare koje primate, ne da biste branili državu, nego da biste je rušili - istakao je predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije.

Drecun je naglasio da su postojali i problemi sa funkcionisanjem bezbednosnog sektora na šta je, kako je rekao, ukazivalo to što nije bilo moguće videti snimke sa studentskih plenuma.

- Kao što je predsednik rekao, a i mene je iznenađivalo, da nismo mogli da vidimo snimke sa tih plenuma, da policija nije na odgovarajući način reagovala da zaštiti ljude od nasilja blokadera u pojedinim mestima. Konačno, kada su se pojavile ove dve informacije o obuci nekih 150-170 državljana Rumunije i Moldavije i onda ovaj kamp kod Loznice, koji je ukazivao da je tamo sprovedena borbena taktička obuka i postavio sam pitanje šta ćemo ako su oni obučavali i deo blokadera - rekao je on.

Prema njegovim rečima, ako neko sprovodi borbeno-taktičku obuku, on može da obučava jurišne grupe koje su formirane i treba da sprovode nasilje na ovim protestima.

- Oni, verovatno, mogu da dođu do posebnog oružanja. Neki ga sigurno već i imaju. Mogu da ga upotrebe, mogu da budu obučeni za to i sad kad to povežete sa nestankom naoružanja, ako je tačno, ono može da ide na crno tržište radi dalje prodaje, ali može i da bude dostupno onima koji pripadaju tim jurišnim grupama - ocenio je Drecun.

Kako je rekao, mehanizam za stavljanje pod kontrolu institucija koje su radile protiv države je veoma složen i dodao je da je zbog toga neophodno promeniti zakon.