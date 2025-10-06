Slušaj vest

U Skupštini Srbije danas je održan Kolegijum na koji je predsednica parlamenta Ana Brnabić pozvala šefove poslaničkih grupa kako bi obavili konsultacije u vezi sa Prvom sednicom jesenjeg zasedanja, koja je zakazana za sutra.

Sastanku su prisustvovali predstavnici poslaničkih grupa SNS, SPS, PUPS-a, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije, liste Zdrava Srbija - Pokret socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, a od opozicionih stranaka samo Mi-Glas iz naroda, Mi snaga naroda - prof. dr Branislav Nestorović i Pokret radnika Sloga - struka.

Na dnevnom redu sednice koja će početi u utorak je 47 tačaka, a među njima je i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, kojim se, kako je ranije rečeno, na sistemski način rešava višedecenijski problem postojanja velikog broja neuknjiženih i bespravno izgrađenih objekata.

Poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju u skladu sa inicijativom predsednika Republike, a pored ostalog treba da razmatraju i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

Kako se navodi u obrazloženju, cilj predloženih izmena i dopuna Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo Belgrade 2027 jeste da se ubrza izgradnja objekata potrebnih za realizaciju izložbe.

Ovo je, kako se ističe, neophodno posebno imajući u vidu specifičnost objekata koji bi trebalo da se izgrade za potrebe izložbe, pre svega paviljona koji će predstavljati izložbeni prostor učesnika pri čemu se, navodi se u obrazloženju, ne odstupa od pravila kojima se regulišu stabilnost, bezbednost i sigurnost za upotrebu izgrađenih objekata.

Među predloženim zakonima je i Predlog zakona o informacionoj bezbednosti i izmene Zakona o sudskim taksama, kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Predviđeno je, između ostalog, razmatranje i više međunarodnih ugovora i sporazuma, među kojima i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ustav Srbije, u članu 106, propisuje da se Narodna skupština sastaje u dva redovna zasedanja godišnje.

Prvo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u martu, a drugo prvog radnog dana u oktobru i ne može da traje duže od 90 dana.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su na dnevnom redu sutrašnje sednice parlamenta predlozi zakona koji su veoma važni za građane i ekonomiju Srbije i istakla da se nada širokoj podršci poslanika zakonima o legalizaciji i o izvršiteljima, kojima se rešavaju višedecenijski problemi.

Brnabić je kazala da očekuje da će opozicija učestvovati u radu parlamenta i pozvala sve da učestvuju u skupštinskoj raspravi, ističući da je to mesto za debatu.

