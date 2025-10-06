Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je na plenarnoj sednici u okviru samita procesa Brdo-Brioni u Draču ustanovljeno da je evropski put strateški put za region i naveo da je bilo nesuglasica između njega i predsednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani.

- Ovde nema država, već se ide samo sa imenima, tako da je to nešto što je dobro nasleđe ovog procesa. Rekao sam i govorio o toj vrsti licemerja, dvostrukih standarda, gde svako od nas u stvari pokušava da na račun nekog drugog dobije nešto, a da malo zajedničkog pristupa imamo u rešavanju problema na Zapadnom Balkanu - rekao je Vučić u izjavi novinarima.

Dodao je da se na samitu govorilo i o teritorijalnom integritetu koji, kako je ukazao, svako tumači kako hoće.

- Zamislite kada dođe Vjosa Osmani i priča o teritorijalnom integritetu i zaštiti teritorijalnog integriteta. I onda vam se želudac okrene naopačke, a svi ostali slušaju, klimaju glavom... Tako da smo se prisetili njenih turističkih dana u Ujedinjenim nacijama, poželeo još mnogo turizma u životu i to je to - rekao je predsednik Vučić.

Naveo je da je na samitu istaknuto da će se zajedno raditi na evropskim integracijama.

Predsednik Srbije je dodao da je učesnike samita obavestio da je u Srbiji otvorena pruga od 180 kilometara, najbrža u regionu.

- Pošto to nigde ni u jednom od medija u Albaniji, u Prištini, u Zagrebu i Sarajevu nisu mogli da pročitaju, da se bar informišu i da nam budu dragi gosti, da dođu da vide kako izgleda kad se vozite brzim vozovima i na brzim prugama - istakao je predsednik Vučić.

