Nakon što su blokaderi tražili bezuslovnu podršku tzv. "studentskoj listi", čitava zajednica na Iksu (bivši Tviter) ustala je da kaže kako "studenti", odnosno blokaderi ne znaju ništa o demokratiji.

To je najbolje objasnila korisnica pod imenom Milana, koja je istakla da je "bezuslovna podrška" u suštini antiteza pluralizmu koji "studenti deklarativno promovišu".

- To je gašenje prostora za kritičko mišljenje, koje bi upravo studenti trebalo da neguju. Oni za sada nemaju izgrađenu političku kulturu dijaloga, već razmišljaju kroz logiku “ko nije s nama, on je protiv nas”. “Bezuslovna podrška” u studentskom pokretu koji pretenduje na slobodoumlje zvuči gotovo autoritarno, kao da se očekuje slepa lojalnost, ne argumentovano učešće - napisala je ona.

Foto: Drustvene Mreže

Dodala je da slobodoumlje znači "sposobnost i hrabrost da misliš svojom glavom, bez straha od autoriteta, pritiska većine ili ideoloških šablona".

- To znači da slušaš različita mišljenja, ali ne prihvataš ništa “zato što svi tako misle”, sumnjaš, propituješ, analiziraš, umesto da slepo veruješ, menjaš mišljenje kad imaš nove dokaze, a ne zato što ti neko kaže da tako treba i da braniš pravo drugima da misle drugačije, čak i kad se ne slažeš s njima - napisala je Milana.

U filozofiji i politici, dodaje, slobodoumlje je osnova kritičkog mišljenja i demokratije, bez njega nema stvarnog dijaloga ni napretka.

Foto: Drustvene Mreže

- Dakle, kad se neko poziva na demokratske principe, a istovremeno traži bezuslovnu podršku, to je paradoks, jer pravo slobodoumnog čoveka jeste da postavlja uslove, da se ne saglašava uvek i da misli samostalno - zaključila je ona.

Podsetimo, blokaderi sa Fakulteta organizacionih nauka (FON) na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama zatražili su "bezuslovnu podršku studentskoj listi" poručivši "ili tako ili nikako", ali su im korisnici mreža jasno stavili do znanja da im više ništa ne veruju, jer ne znaju ni ko se nalazi na njihovoj listi, a ni kakav politički program zastupaju, ali i da im žestoko zameraju što napadaju neistomišljenike kao neprijatelje.

- Ili tako ili nikako! Ovu listu podržavaju svi ljudi koji smatraju da su pravda, odgovornost i znanje ključni za razvoj društva. Da, biće ljudi koji o nekim stvarima imaju drugačije mišljenje od nas, ali ne dajte da to iskoriste protiv nas da nas zavade. Ujedinjeni smo oko suštine - napisali su na profilu "Blokada FON" pored fotografije na kojoj se poziva na bezuslovnu podršku studentskoj listi.