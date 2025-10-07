Slušaj vest

Duboka država, odnosno deo odmetnutog državnog aparata, dugo vreme je bio u sprezi sa blokaderima koji su pokušavali da izvedu državni udar, pomažući im, ali i sakrivajući važne informacije od nadležnih organa, ali i javnosti, a njihov glavni cilj bila je paraliza Srbije, smatraju sagovornici Kurira.

Naime, o tome da su delovi službi, policije, pravosuđa i tužilaca sarađivali sa blokaderima se već duže vreme šaputalo po kuloarima, dok su se samo pojedinici usudili da javno progovore o tome, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju uveče u dramatičnoj ličnoj ispovesti otkrio kako trebalo da bude izveden državni udar i kako je izbegnuto krvoproliće u Srbiji.

Sakriveno od svih

Vučić je tokom gostovanja na TV Pink izneo i do sada neke nepoznate činjenice poput toga da je Miša Bačulov koji je široj javnosti poznat tome da je dovezao cisternu sa fekalijama ispred Gradske kuće u Novom Sadu, zapravo 1. novembra 2024. godine šetao pored nadsrešnice na Železničkoj stanici i to samo par sati pre nego što se ona tragično srušila, a što je bilo sakirvano od njega i javnosti.

Iako je Bačulov tokom jučerašnjeg dana tvrdio da je bezbroj puta javno u intervjuima govorio da je taj dan bio na Železničkoj stanici, korisnici društvenih mreža nisu uspeli da nađu ni jedan snimak ili pisani intervju u kom je lider pokreta "Budi heroj" govorio da je upravo tog dana išao vozom iz Novog Sada do Beograda.

Predsednik Vučić se osvrnuo i na probleme koje su postojale u srpskim bezbednosnim službama, te je kazao da je ceo sistem urušen i da je "kompletna operativa zakazala i ne samo ćutala, nego i radila za drugu stranu":

- Tek pre tri dana smo saznali ko je davao lažne informacije o zvučnom topu. Jedno lice iz policije je S.N, a istraga je u toku. Služili su se poluinformacijama. Uspela je BIA da pribavi jedan važan dokaz za jednu policijsku jedinicu koja se dogovorila kako če da se "preda" u ruke 15. demonstrantima 15. marta, baš kao što je bilo i 5. oktobra. Bilo je onih u policiji koji su mislili da treba da se izbore za svoje funkcije u nekom budućem vremenu pa su se prevarili. TOK i novosadsko Tužilaštvo igrali su "ping-pong".

Meta je bila Srbija

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu govori za Kurir da izjave predsednika Vučića treba shvatiti kao javno upozorenje o ugroženosti države.

Darko Obradović upozorava: Srbija se nalazila pred vratima državnog udara Foto: Kurir Televizija



- Kada se spomene da su delovi sistema bezbednosti aktivno radili protiv legalnih i legitimnih vlasti to znači da se Srbija nalazila pred vratima državnog udara. Kontra mere i radnje su sprečile da se izvede udar po uzoru na latino-američke hunte gde odmetnuti delovi državnog aparata osvajaju demokratske institucije zloupotrebom svojih resursa. Sada je jasnije nego ranije da je na delu zavera protiv Vučića kao direktno izabranog funkcionera sa više od dva miliona glasova građana. Ono što je javno poznato ukazuje da je cilj bila paraliza Srbije da ne moze da donosi i sprovodi svoje odluke. Ovo je duboko proračunata akcija gde je meta Srbija. Kada predsednik republike i ujedno presedavajući Saveta za nacionalnu bezbednost iznese ovakve informacije u javnost to nikada nije politički marketing već pitanje nacionalne bezbednosti - objašnjava Obradović.

Oteti najosetljivji delovi

Pukovnik u penziji i prof dr Ilija Kajtez otkriva za Kurir da je bio neprijatno iznenađen kada je čuo da je deo polcije i BIA bio umešan u sve.

Kajtez: U redove visokog školstva, tužilaštva, državnog aparata, policije i BIA su uspeli da se infiltriraju određene strane obaveštajne agencije Foto: Kurir Televizija

- Činjenica je da dugo nismo imali informaciju šta se zaista dešava na tim tzv. plenumima, a to je bio upravo zadatak BIA. U redove visokog školstva, tužilaštva, državnog aparata, policije i BIA su uspeli da se infiltiraju određene strane obaveštajne agencije i službe, a srećom nemamo podatke da je među njima i vojska. To su najosetljiviji delovi dražave, a u velikoj meri mnogi ključni sistemi su oteti te nam predstoji velika i ozbiljna akcija države da te otuđene strukture državnih sistema dovede u red. Jedino pozitivno je što je ovo sada zgodna prilika da se na licu mesta vidi ko je kako delovao i suočavao se sa izazovima, potrebno je da se napraviti kadrovsko provetravanje sistema koji su nam oteti, sa posebnim naglaskom na bezbednosne službe - kaže prof Kajtez.

Milovan Drecun: Ozbiljna saznanja

Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine izjavio je da je predsednik Vučić izneo saznanja o pokušaju obojene revolucije koja upućuju na propuste u državnom aparatu. Istakao je da su svi oni koji su realno sagledavali situaciju sa protestima i blokadama uvideli da postoje pojedine sudije i tužioci koje dobijaju platu da bi rušili državu, umesto da je brane.

Drecun: Vučićeva saznanja o obojenoj revoluciji upućuju na propuste u državnom aparatu Foto: Kurir Televizija

- Izuzetno ozbiljna saznanja koja smo čuli od predsednika Vučića upućuju na ono što je svima nama, koji smo objektivno pratili sve ovo što se dešava ovih 10 meseci u Srbiji, ukazivalo na propuste u državnom aparatu. Identifikovali smo gotovo sve probleme sa pravosuđem. Pojedini tužioci, pojedine sudije koriste i zloupotrebljavaju državne funkcije na kojima se nalaze, platu koju primaju od države da bi rušili tu državu umesto da je brane što je davalo vetar u leđa onima koji su želeli da nasiljem promene i ustavni poredak i vlast na ulici - rekao je Drecun.

