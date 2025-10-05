Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji "Hit tvit", gde govori o obojenoj revoluciji i dramatičnim trenucimakroz koje je Srbija prolazila. Pored predsednika Srbije, gost je i prof. Dragana Mitrović.

U najintimnijoj ličnoj ispovesti do sada, Vučić otkriva kako je trebalo da bude izveden državni udar, kako je izbegnuto krvoproliće i odgovara na pitanja koja do sada niste čuli. Predsednik govori o svim dramatičnim trenucima sa kojima se Srbija suočavala, snažno, lično, iskreno bez dlake na jeziku.

Foto: Printskrin Pink TV

O godišnjici 5. oktobra

- Bilo je između 80.000 i 85.000 ljudi, ali volimo uvek da dodajemo. Nikad ne bih analizirao posebno taj dan i šta se tad zbivalo, mnogo je važnije šta se posle tog dana zbivalo i rezultat. Služili smo stranim interesima i obavljali prljav posao koji su tražili. Isporučili smo predsednika Haškom tribunalu, šta god ja o njemu mislio i mnoge druge Srbe, misleći da ćemo da dobijemo dan više na vlasti ili oni koji su tad bili na vlasti.

- Imali smo urušavanje savezne države u savez država, de fakto konfederaciju Srbije i Crne Gore. Odlazak Crne Gore je bio preduslov za odlazak Kosova i Metohije. Odluku o otcepljenju Kosova su doneli 2008. godine. Naši vlastodršci su u tom trenutku brinuli hoće li to biti pre ili posle izbora, što je potvrđeno kroz zvanična dokumenta, ne samo Vikiliksa. To su rezultati. Najvažnije, za narod jeste taj da smo ostali bez 550.000 radnih mesta, da su se oni obogatili, a narod osiromašio, i zato smo od 2012. godine krenuli u rešavanje svega toga - rekao je Vučić na samom početku.

- Meni je ostalo još zvanično godinu i po dana do kraja mandata. Verovatno će taj mandat trajati kraće i ići ćemo verovatno na predsedničke i parlamentarne izbore. Blizu sam kraju svog mandata. Ne želim da menjamo ustav, neću da se kandidujem za predsednika. Ovo što ste mi pustili pokazuje nekoliko stvari: nezrelost, neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji nisu ništa naučili iz sopstvenog iskustva neuspeha i nikad to neće naučiti.

Predsednik Vučić ranije danas pozvao je javnost da pogleda emisiju "Hit tvit", istakavši da nijednu emisiju u prethodnih 13 godina nikada nije najavljivao na ovakav način. Vučić je dodao da očekuje pokušaje da lavine laži zatrpaju ono što će večeras govoriti. Naglasio je da će biti mnogo stvari koje narod do sada još nije čuo.