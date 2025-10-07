To što je Srbiji u avgustu bilo više od dva miliona sajber napada na državnu i javnu infrastrukturu, i što su svi ti napadi bili iz raznih zemalja, i da je naneta šteta EPS-u, katastru koji su izgubili podatke - sve to što je danas tokom otvaranja Kuće eUprave i kreativno-inovativnog centra "Ložionica", rekao predsednik Aleksandar Vučić nije važno novinarima N1, koji su odmah napravili spin kako je - Vučić zapretio hapšenjem zaposlenimau data centru!

"imali smo najviši nivo sajber napad na državnu i javnu infrastrukturu u avgustu mesecu. Ono što je bilo pohranjeno u data centru, tu nisu uspeli ništa, i zato je važan data centar. Uspeli su da nam naprave štetu u EPS-u, Katastru, Ministarstvu pravde, zato što su se svi oni pravili pametni i nisu pohranili svije podatke u data centru", istakao je predsednik., čime je ulazao upravo na važnosta data centra za bezbednosz države.

Međutim, N1 po tradiciji - izvukao je rečenice iz konteksta, i celokupne i važen poruke predsednika, te napravio priču da će, maltene, predsednik lično ići i hapsiti zaposlene!

On je pre svega rekao zaposlenima da razgovaraju sa svima koji nisu pohranili svoje podate u data centru.

"Nije problem, neće da drže u data centru, možete, ali ćete da budete uhapšeni ako budemo imali black out, kao što su imale Španija, Češka i ostali, a niste pohranili podatke u data centru. Samo ih to obavestite i recite im unapred: Desi li nam se da ceo dan ili dva dana nemamo električne energije, desi li im se bilo šta na sličan način, svi će da budu uhapšeni. Samo im to recite.