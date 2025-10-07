Šest narodnih poslanika po hitnom postupku je tražilo da se na dnevni red stavi sramni Predlog rezolucije o genocidu Srebrenici, međutim, kako su saopštili iz poslaničke grupe "Mi - glas iz naroda", dvoje njihovih poslanika greškom je glasalo da se pomenuti Predlog nađe na dnevnom redu jer su mislili da se radi o Predlogu rezolucije o genocidu u Jasenovcu.

- Prilikom glasanja za dopunu Dnevnog reda, po predlogu grupe od šest narodnih poslanika, koji su podneli Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, došlo je do greške u glasanju pojedinih narodnih poslanika Poslaničke grupe „Mi – glas iz naroda“. Usled buke u sali, nije se dovoljno dobro čulo o kakvom predlogu je reč. Pošto su narodni poslanici Poslaničke grupe „Mi – glas iz naroda“ podneli Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu, mislili smo da se glasa po tom predlogu - navode u saopštenju i dodaju:

- Tako je došlo do pogrešnog glasanja, po predlogu nekih drugih narodanih poslanika, o predlogu rezolucije koji mi ne podržavamo. Napominjemo da nijedan narodni poslanik Poslaničke grupe „Mi – glas iz naroda“ ne podržava podneti predlog rezolucije o Srebrenici Iz tog razloga molimo da se uvaži ova naša ispravka: da se ona javno pročita na zasedanju Narodne skupšptine i da se učini ispravka u zapisniku.

Podsetimo, pored Jovana Janjića i Mitra Kovača iz "Mi - glas iz naroda", za to da se Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici nađe na dnevnom redu glasali su Biljana Đorđević i Radomir Lazović iz ZLF, kao i Muamer Bačevac i Edis Durgutović iz Socijaldemokratske partije Srbije.

Takođe podsećamo da je 3. jula ove godine blokaderska opozicija podnela Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici predsednici Narodne skupštine Srbije, kojim se od države traži da uvede kažnjivost za negiranje da se u Srebrenici dogodio genocid.

- Republika Srbija će svojim krivičnim zakonodavstvom osigurati adekvatnu kažnjivost za negiranje genocida u Srebrenici, ratnih i drugih zločina utvrđenih presudama relevantnih međunarodnih sudova, te kažnjivost za glorifikaciju pojedinaca i organizacija koji su od strane relevantnih međunarodnih sudova oglašani krivim za genocid u Srebrenici, ratne i druge zločine - navodi se u ovom predlogu.