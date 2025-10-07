kad im nešto nije po volji - oni mole strance

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić žestoko je odgovorila poslaniku Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomiru Lazoviću, koji je u Skupštini pozvao građane da se pridruže novim protestima i blokadama, otvoreno poručivši da je cilj njihove politike rušenje države i pritisci iz inostranstva.

"Poštovani građani Srbije, dovoljno je da ukažem samo na jednu stvar, da svi vide o kakvim je političarima reč i kako oni vide Srbiju. Citiram narodnog poslanika: "Pisali smo nemačkom kancelaru". Ajde?! Jeste nemačkom kancelaru pisali? E baš smo se svi uplašili nemačkog kancelara ovde, u Narodnoj skupštini Republike Srbije! A što niste pisali našim građanima, što se njima nikada ne obraćate?", upitala je Brnabićeva.

Ona je istakla da opozicija godinama koristi istu matricu: kad god izgubi poverenje naroda, trči da se žali strancima.

Prva sednica jesenjeg zasedanja Foto: Petar Aleksić

"Svaki put kad im nešto nije po volji, oni beže, pišu, plaču i mole strance! I to naši građani treba da znaju, o takvoj se političkoj opciji radi. O opciji koja gazi suverentite Republike Srbije svaki put, svaki put kad im nešto nije pravo oni trče, pišu, plaču, žale se, mole. Oni mole strance!", naglasila je predsednica Skupštine, uz snažan aplauz poslanika vladajuće većine.

Brnabićeva se osvrnula i na slučaj Đure Race, oca stradale Goranke Race iz Novog Sada, koji je danas preminuo, podsetivši da se taj čovek bezuspešno obraćao tužilaštvu i državnim organima.