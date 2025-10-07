Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić žestoko je odgovorila poslaniku Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomiru Lazoviću, koji je u Skupštini pozvao građane da se pridruže novim protestima i blokadama, otvoreno poručivši da je cilj njihove politike rušenje države i pritisci iz inostranstva.

"Poštovani građani Srbije, dovoljno je da ukažem samo na jednu stvar, da svi vide o kakvim je političarima reč i kako oni vide Srbiju. Citiram narodnog poslanika: "Pisali smo nemačkom kancelaru". Ajde?! Jeste nemačkom kancelaru pisali? E baš smo se svi uplašili nemačkog kancelara ovde, u Narodnoj skupštini Republike Srbije! A što niste pisali našim građanima, što se njima nikada ne obraćate?", upitala je Brnabićeva.

Ona je istakla da opozicija godinama koristi istu matricu: kad god izgubi poverenje naroda, trči da se žali strancima.

IMG-20251007-WA0301.jpg
Prva sednica jesenjeg zasedanja Foto: Petar Aleksić

"Svaki put kad im nešto nije po volji, oni beže, pišu, plaču i mole strance! I to naši građani treba da znaju, o takvoj se političkoj opciji radi. O opciji koja gazi suverentite Republike Srbije svaki put, svaki put kad im nešto nije pravo oni trče, pišu, plaču, žale se, mole. Oni mole strance!", naglasila je predsednica Skupštine, uz snažan aplauz poslanika vladajuće većine.

Brnabićeva se osvrnula i na slučaj Đure Race, oca stradale Goranke Race iz Novog Sada, koji je danas preminuo, podsetivši da se taj čovek bezuspešno obraćao tužilaštvu i državnim organima.

"Što se tiče pada nadstrešnice, ponovila sam reči čoveka koji je danas preminuo Đure Race. Samo što mi porodice ne delimo i mi imamo poštovanje prema svim porodicama i želimo da čujemo sve porodice, a vi čak i mrtve delite. Pa ove želite da čujete, a ove druge ne želite da čujete. Đuru Racu, makar iz pijeteta prema tom čoveku, mogao je da ga pozove tužilac u Novom Sadu, tužilac višeg javnog tužilaštva Slobodan Josimović. Nije ga pozvao, nije želeo da čuje šta taj čovek ima da kaže. Onda je Raca pisao lično specijalnom tužilaču za organizovani kriminaa Mladenu Nenadiću. Nije ga ni ovaj pozvao da čuje šta ima da kaže. Toliko o pijetetu prema žrtvama, toliko o tome koliko se traži pravda. Ne tražite vi pravdu, vi tražite politički obračun. Žalite se nemačkom kancelaru!", poručila je Brnabićeva.

