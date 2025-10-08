Slušaj vest

Slučaj Nenada Jezdića, glumca koji jedini na kraju predstave "Putujuće pozorište Šopalović" u JDP nije podigao studentski indeks, zbog čega je danima izložen targetiranju od strane blokadera, pokazao je upravo odnos onih koji se tobože bore za vrednosti i slobodu mišljenja - da ta sloboda ne važi kad se ne poklapa s njihovim mišljenjem!

Dvostruki dobitnik prestižnih nagrada - Sterijine i "Raša Plaović" - spada u onu grupu građana Srbije koja očigledno najviše smeta blokaderima - neutralni. Jezdić nikad nije podržao vlast, niti opoziciju, pa ni ovaj novi blokaderski pokret, u kojem je svako mišljenje koje ne podržava njihovo osuđeno na linč.

Tako je Nenad Jezdić, bez indeksa u rukama, preko noći postao "odvratno g***o", "ljudska nula", "sebičnjak koga vodi interes"... Takve "nagrade" dodelili su mu blokaderi na Tviteru. Sve samo zato što nije hteo da učestvuje u političkom performansu svojih kolega.

Licemerje

Glumci u Srbiji po pravilu se predstavljaju kao podržavaoci blokadera. Najpoznatiji među njima je Dragan Bjelogrlić, član ansambla "Šopalovića" i osnivač opozicionog Proglasa, koji su, ironično, upravo blokaderski studenti davno odbacili. No, glumačka "podrška" studentima blokaderima samo naivnima može izgledati jaka i iskrena. Ona je zapravo samo (loše) odglumljena.

Bjelogrlić na jednom od prvih protesta blokadera Foto: Printscreen You Tube

Glumci se nisu odazvali na pozive studenata blokadera na građansku neposlušnost, na generalni štrajk. Koji, podsećamo, iz tri pokušaja nije uspeo. Svi odreda sve vreme uredno rade: snimaju serije i filmove, glume u predstavama, idu na festivale (osim u Niš, koji ove godine nije održan zbog njihovog nemara i politike), učestvuju na konkursima za razne projekte...

Obavezno se pojave na nekom većem blokaderskom protestu kako bi na Instagramu i Iksu objavili fotografije uz "dubokoumne poruke". Jedino Gagi Jovanović redovno ide na svaki protest i peva "Ružo rumena"...

Doduše, ponekad neko od njih pristane na intervju u njima bliskim medijima i priča o politici i blokadama, dok u svom pozorištu igra predstavu. Neblokiran.

Zasad su podršku Nenadu Jezdiću od kolega uputili samo Vesna Stanković i Milan Marić.

MIlan Marić: Jezdić je pošteniji od pritajenih guja Foto: Screenshot, MILOS MISKOV/BETAPHOTO, Beta/Nikola Vukelić

- Taj čovek, makar da ja znam, nikakvo zlo u svemu ovome nije napravio, niti je radio iza leđa nekome od nas, a apsolutno ima pravo na svoj stav, svoje mišljenje i to mu pravo niko i nikada ne može osporiti. I da, pošteniji je od pritajenih guja - napisao je Marić na Iksu.

Nije za SNS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Nenadu Jezdiću - ne zato što je za njega, već "zato što je svoj".

- Niko živ ne zna ko su onih 17, ali svi znaju ko je Nenad Jezdić i zato je on vest - naveo je Vučić.

Nenad Jezdić je pokazao lični integritet, rekao je za Kurir TV lider SNS Miloš Vučević, koji je dodao da glumac nije blokader, ali nije ni za SNS.

- Ja bih voleo da je za SNS, ali nije. Čovek je patriota i ima svoj stav, i pokazao ga je. I svi pričaju o Nenadu Jezdiću, a niko o onih 15 ljudi koji su dizali indekse, krvave šake. Upropastili su pozorište. Političke stavove nek iskazuju na trgu, to je vaše pravo, imate pravo na to, ali ljudi, ne plaća se karta u pozorištu da bi neko slušao političke stavove glumaca i režisera. Mi živimo u društvu u kom se nameće da vi kad imate svoj stav, morate biti isključeni! To je pravi primer kensel kulture. Zabranjuje se snimanje, igranje i preti se lustracijama. Ajde sada budite suprotnog stava. Zar nisu to pravi primeri te odvratne kensel kulture, i uvek prožete tim ekstremno levo liberalnim krugovima, koji zloupotrebljavaju desničare i patriote - dodao je Vučević.

Milan Antonijević: Jednog dana će se stideti

Pravnik Milan Antonijević kaže da je pre svega podizanje indeksa deset meseci nakon studentskog blokiranja fakulteta novo "živeo drug Tito" i ništa više.

Antonijević:Progon odličnog glumca poput Jezdića je posebno gadna i besmislena stvar Foto: Kurir Televizija



- To je samo moda, a može se desiti da Jezdić iskrenije podržava studente, slobode i vladavinu prava u Srbiji od onih koji građanima te indekse svakodnevno naturaju na nos - kaže Antonijević i upozorava na jednoumlje kojem svedočimo.

- Jednoumlje se ne sme gajiti u Srbiji, a proganjanje nekoga ko misli drugačije mora završiti na smetlištu istorije. Progon odličnog glumca poput Jezdića je posebno gadna i besmislena stvar. Jednog dana ćete se stideti vaše organizovane kampanje proganjanja ljudi zbog drugačijeg stava - poručio je Antonijević.

