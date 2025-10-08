Slušaj vest

Predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović udario je po poslanicima koji bojkotuju rad Skupštine Srbije, navodeći da bi trebalo da vrate mandate i novac koji dobijaju.

- Bilo bi lepo i pošteno da poslanici opozicije koji ne ulaze u Skupštinu i objašnjavaju, uz moralisanje, kako je to odlično da vrate mandate i plate koje primaju oni i prihode koje stranka ima. To bih zaista cenio kao žrtvu. Čekamo - napisao je Veselinović na Iksu.

Podsetimo, rat u redovima blokaderske opozicije se nastavlja, pa su tako Dveri ocenile danas da je "potpuno besmisleno" dalje davanje legitimiteta, kako su naveli, aktuelnoj "kriminalnoj" vlasti kroz prisustvo opozicije na sednicama Narodne skupštine čije je jesenje zasedanje počelo juče.

- Da li je nekoliko minuta na RTS-u vredno toga da opozicioni poslanici trpe najgore uvrede od stranih onih koji bi u jednom normalnom društvu bili potpuna margina, poput Marjana Rističevića ili Nebojše Bakareca - upitali su iz pokreta Dveri.

Narodni poslanici opozicije, ukoliko imaju imalo dostojanstva, moraju napustiti zasedanje Narodne skupštine i zahtevati vanredne parlamentarne izbore, dodaju.

- Dveri su ih na to pozivale i pre početka zasedanja i dan posle početka zasedanja pokazuje da smo u pravu - piše u saopštenju.