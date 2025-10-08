Slušaj vest

Jesenje zasedanje Narodne skupštine počelo je u utorak, 7. oktobra, a u skupštinskoj sali pored poslanika vladajuće većine su skoro svi opozicioni - osim predstavnika Novog DSS, DS i Ekološkog ustanka. Povratak opozicije u poslaničke klupe, njihova radna mesta koje finansiraju građani Srbije, označio je i povratak skupštinske rasprave, replika i sučeljavanja, što je nakon proletnjeg nasilnog pokušaja bojkota uz suzavac i dimne bombe dalo nadu da se tenzije smiruju i situacija polako vraća u normalu.

Međutim, ovu situaciju blokaderi van parlamenta, oni koji su odavno ostali ispod minimalnog cenzusa od tri odsto, iskoristio je za nove sukobe i nastavak rata koji je zvanično započeo s prvim danima septembra, kada je parlamentarna opozicija krenula u napad na studente blokadere koji su im prethodno poručili da ih ne žele na svojoj izbornoj listi.

Bez poštovanja

Prvo su se oglasile Dveri, nazivajući "potpuno besmislenim" dalje davanje legitimiteta, kako su naveli, aktuelnoj "kriminalnoj" vlasti prisustvom opozicije na sednicama Narodne skupštine.

"Narodni poslanici opozicije, ukoliko imaju imalo dostojanstva, moraju napustiti zasedanje Narodne skupštine i zahtevati vanredne parlamentarne izbore", poručili su iz Dveri.

Ubrzo je usledio odgovor međunarodnog sekretara Zeleno-levog fronta (ZLF) Marka Vujačića, koji je rekao da je za to da imaju "bar malo poštovanja jedni prema drugima".

Poslanici ZLF u Skupštini Srbije Foto: Petar Aleksić

"Ako nemate dobru emociju prema partijama - u redu, podržite i volite studentsku listu. Ali mislim da nije zdravo, pametno, niti uputno toliko pljuvati po onima koji su godinama držali front. Kada dođe izborni dan i izborna noć, biće kristalno jasno kome se veruje i koga ćemo ovde tagovati za podršku. Sad već mogu da vam kažem, jedni druge", napisao je, između ostalog, Vujačić na Iksu.

Predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović je, s druge strane, uputio kritike poslanicima koji bojkotuju rad Skupštine Srbije, navodeći da bi trebalo da vrate mandate i novac koji dobijaju.

"Bilo bi lepo i pošteno da poslanici opozicije, koji ne ulaze u Skupštinu i objašnjavaju, uz moralisanje, kako je to odlično, da vrate mandate i plate koje primaju oni i prihode koje stranka ima. To bih zaista cenio kao žrtvu. Čekamo", napisao je Veselinović na Iksu.

Stare metode

U svetu ne postoji ništa heterogenije nego što je srpska opozicija, kaže za Kurir Dragoljub Kojčić, politički filozof. On podseća da na srpskoj političkoj sceni postoji nekoliko stranaka, koje, kako ističe, nemaju nikakav politički identitet, a još manje politički kapacitet - ali ono što je bitno jeste da ih je mnogo.

"Takođe, postoje studenti, ali različitih vrsta: studenti u protestu, radikali studenti, postoje studenti koji rade za strane službe i, naravno, postoji jedna ozbiljna većina studenata koja se ne slaže s protestima koji su doveli do urušavanja Univerziteta. U tom suludom konglomeratu različitih opozicionih subjekata, po prirodi stvari, mora da dođe do međusobnih konflikata. Zašto? Zato što nemaju nikakvu zajedničku ideju vodilju, a u politici, mržnja prema Vučiću, kao ni prema bilo kome, apsolutno ne vodi ničemu. Dakle, ovo sada je pokušaj diferencijacije između, pre svega, političkih stranaka u parlamentu i onih van parlamenta, posebno studentske populacije koja protestuje", kaže Kojčić.

Dragoljub Kojčić: Foto: Kurir Televizija

On dodaje da su opozicione stranke dobrim delom izgubile ne samo svoj kredibilitet nego i svoj smisao pojavom studenta koji protestuju.

"Oni sada pokušavaju da povratkom u parlament pokažu svoju nekakvu navodnu ozbiljnost. Naravno, i u parlamentu će koristiti metode borbe protiv vladajuće većine, ali ih to neće ni na koji način vratiti u fokus poverenja glasača. S druge strane, povećava se jaz između studenata i političkih stranaka, iako ne sumnjam da su neki od studentskih lidera, uglavnom nevidljivih, u dosluhu sa opozicionarima. Dakle, u svemu se ne može snaći ni veštačka inteligencija, eventualno može psihijatrija. Mi još od studentskih hepeninga i performansa zaista u planetarnom smislu prisustvujemo teatru apsurda", kaže Kojčić.

Ko koga dohvati

Mislim da je za građane mnogo važnije to što ćemo usvojiti važne zakone koji će omogućiti legalizaciju nekretnina i zaštitu od izvršenja za one kojima je to jedina nekretnina uz još neke uslove, naglašava za Kurir šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.

Milenko Jovanov: Kao i uvek, svađaju se oko fotelja Foto: Skupština Srbije printscreen

"A međusobni obračun opozicionih stranaka po sistemu "ko koga dohvati" je nešto što je bitno samo njima. Kao i uvek, svađaju se oko fotelja, a za narod ih baš briga, a upravo će narod na izborima da razreši te njihove sukobe. Mislim da su neki kasno shvatili ono što sam im još u januaru govorio: da je obojena revolucija započela sa idejom da se promeni vlast, ali da će joj jedini rezultat biti to što će da promeni parlamentarnu opoziciju", istakao je Jovanov.