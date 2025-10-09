Slušaj vest

Jedan od najuglednijih univerziteta u Italiji, milanski Statale, ovih dana je pod pravom opsadom. Fakultet političkih nauka, u samom srcu grada, od ponedeljka veče je okupiran od strane studentskog kolektiva "Rebelot". Oni su zauzeli zgradu i blokirali pristup svima koji žele da prisustvuju nastavi. Slika i prilika onoga što smo gledali u Srbiji!

Tri glavna ulaza u zgradu su blokirana, a nastava je prebačena na onlajn platforme. Paralele sa blokadama fakulteta u Srbiji više su nego očigledne.

Studenti koji su zauzeli fakultet u MIlanu tvrde da žele da "preispitaju način učenja" i uvedu novi, "kritički i solidarni pristup". Međutim, iza svega se krije čista politika, oni zapravo protestuju zbog saradnje fakulteta sa Izraelom, nazivajući svoj univerzitet čak "Akademijom genocida".

Transparent "Slobodna Gaza": Pravi razlog blokada u Milanu je politički Foto: Stefano Porta / Zuma Press / Profimedia

Pod parolom "solidarnosti sa Palestinom", studenti blokaderi u Milanu organizuju skupštine, plenume i dežurstva, ali i - što je najviše zgrozilo Italijane - otvaraju improvizovani bar sa natpisom: "Mrtvi policajci - 3 evra"!

Sramotne poruke blokadera u Milanu: Mrtvi policajci - 3 evra Foto: Printscreen X

"Nemojmo ih ni zvati studentima, to su četiri klinca pobegla od kuće, ako među njima ima četvoro ili petoro koji uopšte nešto studiraju, to je već čudo", poručio je Tomaso Ćerno, glavni urednik italijanskog dnevnog lista "Il Tempo".

Poslanica Evropskog parlamenta Silvija Sardone iz stranke Liga: poručila je:

"U zgradi javnog univerziteta osvanuli su sramotni plakati. Ovo nije sloboda izražavanja, već otvoreni poziv na nasilje. Hoće li levica konačno osuditi ovaj skandal?", poručila je Sardone.