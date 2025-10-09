U Skupštini Srbije, trećeg dana prve sednice jesenjeg zasedanja, danas je prisustvovao i lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, koji je u svom obraćanju izjavio da je Srpska napredna stranka (SNS) trebalo da izađe sa samo jednim zakonskim predlogom - zakonom o zabrani rada te stranke.

Na njegovu izjavu reagovala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, poručivši da su građani Srbije “konačno čuli strategiju i plan opozicije”.

"Da skrenem pažnju svim građanima Republike Srbije... Konačno smo od predstavnika opozicije čuli jednu strategiju i plan za budućnost. Nije problem što oni žele da zabrane SNS, to je, kako da kažem, očekivano, mada nije demokratski. Ali ono što smo danas čuli od gospodina Đilasa jeste da, osim što bi da zabrane nas, imaju nameru i da pohapse sve studente blokadere", rekla je Brnabić.

Ona je podsetila da se Đilas u svom izlaganju pozvao na izmene Krivičnog zakona i tražio njihovu doslednu primenu.

"On je sam rekao: “Molim vas, da vi to sada implementirate”, pozivajući se na kazne za napad na dekana Patrika Drida, za koje je po zakonu zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora, u zavisnosti od težine povrede. Isto to važi i za napade na profesore, nastavnike, učitelje i dekane koje smo gledali u poslednjih jedanaest meseci od strane blokadera. Sve su to teška krivična dela, i kazne su zatvorske", istakla je predsednica Skupštine.

Ne propustitePolitikaPUNE SKUPŠTINSKE KLUPE RAZBUKTALE RAT BLOKADERA: Opozicija povratkom u Republički parlament poslala poruku "studentima"
IMG-20251007-WA0297.jpg
PolitikaJOVANOV U SKUPŠTINI: Ponosno ću stati iza predloga da se ukloni Generalštab - UMESTO KOMUNISTIČKE RUŠEVINE, MEMORIJAL ŽRTVAMA NATO AGRESIJE!
milenko.jpg

Ona je dodala da je opozicija time pokazala "kako zamišlja vlast i budućnost Srbije".

"Dakle, oni bi da nas zabrane, studente pohapse, a onda na izborima učestvuju sami, u skladu sa svojim ‘vrednostima’ koje su pokazivali do 2012. godine. Hvala im što su to rekli i što su i svojim blokaderima pokazali šta zaista misle o njima", poručila je Brnabić.

Pogledajte snimak iz Skupštine:

Ana Brnabić odgovorila Đilasu Izvor: parlament.rs

Ne propustitePolitikaHAOS U BLOKADERSKOM TABORU, ĐILAS TVRDI DA "STUDENTSKA" LISTA NE POSTOJI! "Nema studentske liste u Mionici, ja tu informaciju nemam!" (VIDEO)
x Beta Milos Miskov copy.jpg
PolitikaOPŠTI RAT! Štimac udario na Đilasa, Ponoša, Aleksića, Pavla Grbovića i ZLF: Nazvao ih samoproklamovanim lažnim liderima
serbiaaustria4597.jpg
PolitikaPODRŠKA PROTESTIMA JE PO-TRO-ŠE-NA! Istraživanja pokazuju: "Studenti" blokaderi izgubili poverenje većine građana, pad od 20 odsto za samo pola godine
ada mol.jpg
PolitikaKO ŠTITI REKET ĐILASOVOG ADVOKATA?! Kurir pita: Zašto Tužilaštvo ćuti dok Srđan Kovačević ucenjuje "nepodobne" privrednike, ko će građane da odbrani od zborova?
0ed6c6b1246940ee9815c94477bc488d--1--04ac963222c54eaeb4531d9818d87a80 copy (1) copy2.jpg