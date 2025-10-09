U Skupštini Srbije, trećeg dana prve sednice jesenjeg zasedanja, danas je prisustvovao i lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, koji je u svom obraćanju izjavio da je Srpska napredna stranka (SNS) trebalo da izađe sa samo jednim zakonskim predlogom - zakonom o zabrani rada te stranke.

Na njegovu izjavu reagovala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, poručivši da su građani Srbije “konačno čuli strategiju i plan opozicije”.

"Da skrenem pažnju svim građanima Republike Srbije... Konačno smo od predstavnika opozicije čuli jednu strategiju i plan za budućnost. Nije problem što oni žele da zabrane SNS, to je, kako da kažem, očekivano, mada nije demokratski. Ali ono što smo danas čuli od gospodina Đilasa jeste da, osim što bi da zabrane nas, imaju nameru i da pohapse sve studente blokadere", rekla je Brnabić.

Ona je podsetila da se Đilas u svom izlaganju pozvao na izmene Krivičnog zakona i tražio njihovu doslednu primenu.

"On je sam rekao: “Molim vas, da vi to sada implementirate”, pozivajući se na kazne za napad na dekana Patrika Drida, za koje je po zakonu zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora, u zavisnosti od težine povrede. Isto to važi i za napade na profesore, nastavnike, učitelje i dekane koje smo gledali u poslednjih jedanaest meseci od strane blokadera. Sve su to teška krivična dela, i kazne su zatvorske", istakla je predsednica Skupštine.

Ona je dodala da je opozicija time pokazala "kako zamišlja vlast i budućnost Srbije".

"Dakle, oni bi da nas zabrane, studente pohapse, a onda na izborima učestvuju sami, u skladu sa svojim ‘vrednostima’ koje su pokazivali do 2012. godine. Hvala im što su to rekli i što su i svojim blokaderima pokazali šta zaista misle o njima", poručila je Brnabić.

Pogledajte snimak iz Skupštine: