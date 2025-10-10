Slušaj vest

Kontejneri s hiljadama kamikaza turskih borbenih dronova "skajdager" koji nose eksploziv, a koje je Turska u sredu, čak tri meseca pre dogovorenog roka, isporučila lažnoj državi Kosovo, predstavlja ne samo kršenje svih međunarodnih prava i destabilizaciju regiona već i dokaz da Turska nije napustila san o osmanskoj vlasti na Balkanu, smatraju sagovornici Kurira.

- Samoubilački dronovi, poznati i kao "RTF skajdager FPV", odnosno borbeni dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima sa ciljem pogađanja pokretnih i statičkih neprijateljskih ciljeva, stigli su na aerodrom u Prištini - objavio je Aljbin Kurti na Fejsbuku u sredu po podne, u jeku kampanje za lokalne izbore na KiM.

Turski dronovi kamikaze na aerdromu u Prištini Foto: Printscreen Facebook

Razumeli smo poruku

Usledile su reakcije srpskih zvaničnika, a prvi se oglasio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio da je "sada potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu i da ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva".

Predsednik je na jučerašnjoj konferenciji za novinare kazao da je ova njegova reakcija bila snažna, "a neki bi možda rekli i preoštra", te dodao da to nije upereno ni protiv koga, već za zaštitu međunarodnog javnog poretka, za zaštitu srpskog stanovništva na KiM.

Foto: Marko Karović

Naglasio je da zahteva i moli UN da reaguju i da poštuju rezolucije koje su donete, kao i Povelju UN, a Tursku, kao partnera i prijatelja, da poštuje elementarne norme međunarodnog javnog prava.

- Da li možete da zamislite da smo se mi tako ponašali s nekom teritorijom koja je u Turskoj problematična? Važno je poštovanje i ja pozivam turske kolege na dijalog. Razgovaraću sa Erdoganom, on je uvek dobrodošao u Srbiju. Ne pretim Turskoj, samo smo razumeli poruku - kazao je Vučić.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je Turska ovim činom dovela u pitanje dalji razvoj bilateralnih odnosa naše dve zemlje.

Milivojević: Erdogan gleda na Tiranu i Prištinu kao prostor za uticaj neoosmanske strategije Foto: Kurir Televizija

- Ne zaboravimo da je Turska bila druga ili treća zemlja koja je priznala nezavisnost KiM. Ovaj gest potvrđuje činjenicu da oni albanski faktor i "nezavisno" Kosovo vide kao prostor za uticaj turske neoosmanske strategije na ovim prostorima, a koja je duboko ugrađena u viziju turske države pod Erdoganovim vođstvom. Takođe, tu je i aktuelni kontekst geopolitičkih dešavanja na globalnom planu: dok su velike sile preokupirane Bliskim istokom i ratom u Ukrajini, Turska je počela stratešku ofanzivu na Balkanu, u čemu očigledno računaju na albanski faktor - kaže Milivojević.

Tri aspekta

On dodaje da je važna stvar i potpuno kršenje međunarodnog prava, a koje, kako ističe, ima tri aspekta.

- Rezolucija 1244 je obavezujuća i njeno kršenje dovodi u pitanje mir i stabilnost na ovim prostorima. Drugi je da je čelu Kfora turski general, koji je u obavezi da to poštuje, a treći je da Turska na ovaj način pomaže formiranje vojske Kosova, što je zabranjeno. Srbija sada ima dve linije delovanja: diplomatsku i pravnu s pozivanjem na poštovanje međunarodnog prava u svim institucijama - objašnjava Milivojević.

Dronovi reakcija NATO na vojnu paradu?

Nekadašnji diplomata i ambasador Srbije pri UN Branko Branković kaže za Kurir da je za njega jasno da ovo nije odluka Turske, već da se zapravo radi o reakciji NATO na vojnu paradu koja je nedavno održana u Beogradu.

Branković: To je upozorenje NATO Srbiji za sve što smo pokazali da imamo Foto: Kurir Televizija

- Sumnjam da su Turci toliko naivni da misle da želimo da napadnemo KiM oružjem koje smo prikazali na paradi, ali činjenica je da nam uzvraćaju jer im se nije dopalo ono što su videli. U toj funkciji su i vojni sporazumi sklopljeni između Albanije, Hrvatske i tzv. države Kosovo, a zatim i sporazum Hrvatske i Slovenije. To sve izgleda smešno, jer su ove zemlje članice NATO i nejasno je po kom osnovu prave lokalne saveze, i to baš oko nas, osim ako nije direktna pretnja nama. To je upozorenje NATO Srbiji za sve što smo pokazali da imamo, da ne bi trebalo više da pokazujemo mišiće, ali Srbija je jasno rekla da se zalaže za mir i sigurnost ne samo u regionu već i u celom svetu. Takođe, to je s političkog, ekonomskog i vojnog aspekta pokušaj NATO i EU da nam još jednom stave do znanja da nije u redu što imamo dobre odnose s Rusijom i što ne želimo da budemo članica Alijanse - kazao je Branković.

Erdogan u poseti Srbiji krajem prošle godine Foto: Zorana Jevtić

Da podsetimo, Turska je nedavno ponovo preuzela rotirajuće mesto komandanta Kfora na KiM, a sledeće godine biće domaćin samita NATO. Upravo je Rezolucija 1244 UN pravni uslov za postojanje Kfora na KiM, ali je zabranjeno da postoje formacije tzv. KBS, za koje je cilj da prerastu u vojsku Kosova.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan je više puta boravio u zvaničnim posetama Srbiji, a poslednji put 2024. godine, pre toga 2022. godine, dok je Vučić bio u poseti 2018, 2021. i 2022. godine.

Kurir Politika/J.P.

