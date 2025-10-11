Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nas sledeće nedelje očekuje velika poseta predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Beogradu i da ćemo i tu, kako je rekao, videti šta možemo i šta nam je činiti.

- Čeka nas sledeća nedelja velika poseta Ursule von der Lajen, da vidimo kako i šta tu možemo i šta nam je činiti. Nažalost, baš u isto vreme je energetski samit u Rusiji, možda bih i bio tamo da nije ove posete da pokušam da rešim ove probleme, ali ovako je to nemoguće, ali u svakom slučaju rešavaćemo - rekao je Vučić za Informer.

Poručio je građanima po pitanju NIS-a imaju poverenja u svoju zemlju, u svoju državu.

- Mi ni jednog sekunda nikoga nećemo da obmanjujemo. Dakle, kada budem rekao da imamo problem, to znači da ćemo imati još vremena da taj problem rešavamo, jer ja nikada se ne igram državom, ne igram se obmanama građana i nisam od političara, za razliku od 99 odsto njih koji gledaju kako da prežive sledeći dan. Ja volim planove. Ja ne podnosim politiku bez plana. Ja prezirem politiku bez plana i programa - naglasio je Vučić.

Kaže da ne podržava politiku - da prođe još jedan dan ili mesec, pa će se nešto desiti.

- Profesor Đuričin je danas rekao da moramo da imamo reaktivnu ulogu, a ne proaktivnu. Najvećim delom ćemo imati reaktivnu, ali ja želim da mi imamo svoje planove i da znamo šta moramo da činimo u kom trenutku. Da napravimo svoju putanju, svoju roadmap, da znamo tačno šta, u kojim uslovima radimo i verujem da će građane na kraju biti zadovoljni, iako će uvek nešto naći da prebace svojoj državi - rekao je Vučić.

Dodao je da se to odnosi i na one građane koji ga ne vole, koji blokiaraju jer, kako je rekao, niko nije pojurio sa kanisterima ili bilo gde.