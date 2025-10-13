Slušaj vest

Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, političko i ekonomsko osnaživanje žena, Tatjana Macura, učestvuje na Globalnom samitu o položaju žena koji se održava u Pekingu povodom obeležavanja 30 godina od usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju.

U obraćanju učesnicima, ministarka Macura istakla je da "Srbija ostaje duboko posvećena sprovođenju principa Pekinške deklaracije, jer oni predstavljaju ne samo politički okvir, već i zajedničku viziju društva jednakih mogućnosti".

- Upravo ovde, u Pekingu, postavljeni su temelji globalnog dijaloga o rodnoj ravnopravnosti. Danas se vraćamo toj viziji jači, iskusniji i ujedinjeni u odlučnosti da je ostvarimo - poručila je Macura.

Ona je naglasila da je Srbija ponosna što se nalazi na 22. mestu u svetu i prvom mestu u regionu po uspehu žena u politici, kao i na činjenicu da 52 odsto naučnika u Srbiji čine žene.

- Smanjenjem broja smrtnih slučajeva povezanih sa nasiljem u porodici za 40 odsto u odnosu na period pre 15 godina pokazali smo da napredak nije slučajan, već rezultat jasne političke volje i društvene zrelosti - rekla je ministarka.

Macura je istakla da Srbija nastavlja da jača podršku ženama kroz povećanje sredstava za ekonomsko osnaživanje, ali i kroz politike koje podstiču ravnotežu između očuvanja tradicionalnih vrednosti i napretka ka većoj jednakosti.

- U globalnoj atmosferi koja sve više insistira na podelama, Srbija želi da pošalje drugačiju poruku, da biramo ravnotežu između tradicije i modernosti, između očuvanja vrednosti i težnje ka pravednijem društvu - rekla je Macura.

Đinping: Rodna ravnopravnost mora da postane kodeks ponašanja

Na svečanom otvaranju Samita, kome prisustvuju šefovi država, ministri, lideri međunarodnih organizacija i predstavnici civilnog sektora, obratio se kineski predsednik Si Đinping, koji je izneo četiri predloga za ubrzanje sveobuhvatnog razvoja žena i pozvao na zajedničke napore u stvaranju podsticajnog okruženja za njihov napredak.

Predsednik Si je naglasio važnost jačanja zaštite žena i devojčica u regionima pogođenim ratovima i siromaštvom, odlučne borbe protiv svih oblika nasilja nad ženama kao i uključivanja žena u procese obnove i društvene uprave, ali i osnaživanja žena kroz nauku, tehnologiju i zelenu ekonomiju.

- Rodna ravnopravnost mora postati kodeks ponašanja koji prihvataju svi u društvu - istakao je Si Đinping, pozivajući na globalnu saradnju i novu fazu zajedničkog delovanja za ravnopravnost žena.

Ovogodišnji Samit obeležava tri decenije od usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, ključnog dokumenta koji je postavio temelje globalne politike rodne ravnopravnosti.