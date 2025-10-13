Slušaj vest

Sociolog Vladimir Vuletić izjavio je danas da politički stavovi pojedinaca ne smeju biti iznad profesionalnih obaveza i da je prioritet univerziteta nesmetano odvijanje nastave.

Vuletić je za TV K1 rekao da nema ništa protiv studentskih protesta i političkog angažovanja, ali da smatra neprihvatljivim da se političke aktivnosti sprovode u prostorijama fakulteta i time onemogućava redovno odvijanje nastave.

- Nemam ništa protiv toga da ko želi učestvuje i podrži takve liste koje formiraju određeni plenumi, to je sve u redu. Za mene je problem što se to sve radi u prostorijama fakulteta i što zbog toga nemamo normalno odvijanje nastave. To je za mene od početka bio problem - rekao je Vuletić.

On je dodao da su se među studentima tada pojavila dva različita pristupa i da je ta podela legitimna, ali da univerzitet ne treba da bude mesto političke borbe.

- Nemam ništa protiv toga i svako ima svoje političke stavove. Samo mislim da naš politički identitet mora biti u zagradi kada je reč o profesionalnim obavezama. Profesija i odvijanje nastava su pre svega i ne postoji način da me bilo ko ubedi ideološkim argumentima šta je veće, šta je preče. Ovo nije okupacija, ratno stanje, da su vam ovde došle trupe neke druge zemlje pa su vas porobili i onda zaista nema opravdanja da se govori o nekakvoj normalizaciji dok se ta stvar ne promeni - rekao je Vuletić.

On je istakao i da sadašnje okolnosti nisu takve da bi opravdale obustavu nastave i ocenio da se fakulteti, kao državne institucije, ne smeju koristiti za promovisanje političkih ideja bilo koje grupe.

Ukazao je i da se krajem januara ove godine pokazalo da ideja protesta studenata u blokadi, koji je trebalo da bude, kako kaže, početak jednog šireg, opšteg štrajka, nije uspela i da je tada postalo očigledno da taj pokret "nije upalio na način na koji su organizatori očekivali".

- Vrhunac je upravo negde krajem januara kada se videlo da to što je trebalo da bude inicijalna kapsula za jedan generalni štrajk da to jednostavno nije upalilo i posle toga je zapravo sve malo, kako bih rekao, postalo dosadno - kazao je Vuletić.

Govoreći o motivima održavanja protesta studenata u blokadi i zborova građana koji ih podržavaju, naveo je da su dosadašnji skupovi, iako su bili organizovani kao komemorativni, bili na kraju održani kao politički.

Dodao je da su ciljevi studenata u blokadi i protesta bili drugačiji do momenta kada se istakao zahtev za raspisivanje vanrednih izbora u Srbiji.

- Kada vi postavite kao najviši politički cilj i najveći problem u zemlji rušenje jednog režima, a ne sve ono što nas okružuje i što su realni problemi građana, ako je najveći problem to, pa onda se može reći zašto bismo uopšte menjali taj režim kad drugi problemi nisu tako veliki i ne postoje - rekao je Vuletić.

Vuletić kaže da se promena vlasti može ostvariti isključivo na izborima i da je ključno da svi učesnici budu saglasni oko izbornih uslova, odnosno da oni ispunjavaju kriterijume koji su zajednički prihvaćeni, ali da se od pojedinih političkih aktera unapred govori o neregularnosti.

- Sada imate tu situaciju da se govori o neregularnosti. Već unapred da tražite neregularne izbore, to je malo već onda neobično - ukazao je on.