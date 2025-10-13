Slušaj vest

Na poziv novog direktora, prema pouzdanim informacijama do kojih je došla naša redakcija, pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u sedište Junajted grupe RS d.o.o.

Oni su došli da prikupe dokumentaciju ove firme na čijem je čelu donedavno bio Dragan Šolak, kao i njegovi poslušnici, koji su u međuvremenu smenjeni s funkcija.

Krivična prijava

Deo menadžmenta u ovoj kompaniji uhvatila je panika zbog sumnje da su uključeni u mutne, koruptivne poslove, a nakon što je protiv bivšeg rukovodstva krivičnu prijavu podneo novi zakonski zastupnik i direktor Junajted grupe RS d.o.o. Vladica Tintor.

Tužilaštvo je policiji naložilo da prikupi svu dokumentaciju radi provera, a kako saznajemo, i da izuzme snimke sporne primopredaje dužnosti između bivše direktorke Junajted grupe Bojane Mijailović i Tintora, kad su ga zaposleni sprečavali da uđe u prostorije svoje firme!

Nije poznato ko se nalazi na krivičnoj prijavi novog direktora Junajted grupe, ali je izvesno da je reč o bliskim saradnicima Dragana Šolaka, koji je zimus prodao ovu kompaniju jednom konzorcijumu, nakon što je, kako se sumnja, preko ove firme izvukao milione evra.

Mreža

Kako je Kurir već pisao, međunarodni istraživački novinari razotkrili su složenu mrežu finansijskih i medijskih veza koje su povezivale Balkan, Švajcarsku i Ukrajinu. U centru priče su srpski biznismen Dragan Šolak, osnivač Junajted grupe, i njegov partner Volfram Kuoni, švajcarski advokat poznat kao "bankar Kremlja", preneo je nedavno sajt OstroV.

Podaci OCCRP dokazuju da Šolakovo medijsko carstvo godinama koristi ofšor kompanije povezane s Gaspromom. Upravo je Kuoni, bivši potpredsednik Gasprom banke Švajcarska, pomagao u upravljanju tokovima sredstava, koja su izlazila preko Malte, Lihtenštajna i Britanskih Devičanskih Ostrva, o kojima je ranije i Kurir pisao!

Brojni izveštaji otkrivaju kako je kapital povezan s ruskom državom bio povezan s medijskim pejzažem Junajted grupe dok je Šolak njome upravljao. Nefer poslovanje, kršenje zakona, potplaćivanje ljudi unutar konkurentskih firmi i regulatornih tela, prisluškivanje konkurenata, ali i sopstvenih saradnika...

I naravno, korišćenje ofšor zona da se finansijske transakcije učine nevidljivim. Sve su to alati koje je Šolak sa svojim "specijalcima" obilato koristio, a jedan od ključnih bio mu je Volfram Kuoni. On je bio zadužen za Šolakove najmisterioznije poslove - od skrivanja bogatstva, preko upravljanja imovinom, izbegavanja poreza i protoka keša, sve do tajnih akvizicija. Sve to vreme, Šolak je mahao zastavom nezavisnog novinarstva i gurao antiruski narativ kroz svoje medije, među kojima je N1 bio glavna uzdanica kao televizija s franšizom američkog CNN.

To je bila strategija da Šolak dobije kredibilitet, ali i štit od detaljne kontrole.

Srpski tajkuni

Kuoni je bio i centralna figura u kupoprodaji Dajrekt medije, marketinške kompanije koju je Dragan Đilas prodao Junajted grupi. Ipak, ova transakcija je primer Šolakovog nefer poslovanja. Naime, Dajrekt medija je kupljena putem komplikovanog lanca ofšor entiteta. Kurir je na osnovu dokumenata otkrio da su promene vlasništva Dajrekt medije u periodu 2014-2015. godine bile preusmeravane kroz najmanje osam kompanija registrovanih u ofšor zonama, uključujući Holandiju, Luksemburg, Samou, Hongkong, Britanska Devičanska Ostrva i Nevis. Bugarski biznismen Krasimir Gergov bio je isturen kao kupac preko holandske fondacije, ali dokazi su kasnije ukazivali da je on bio posrednik.

Prema nalazima La Verita, grupa srpskih tajkuna predvođena Volframom Kuonijem orkestrirala je promenu vlasništva Dajrekt medije kroz ove ofšor strukture. Zapravo, sredstva za preuzimanje izgledala su da su tajno preusmerena kroz Šolakov mrežni sistem: novac je navodno poslat s Britanskih Devičanskih Ostrva ofšor kompanije pod Šolakovom kontrolom Gergovu radi izvršenja kupovine, a dodatna sredstva su prebačena iz Švajcarske od strane Kuonija, koji je delovao kao Šolakov fiducijar.