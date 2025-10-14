Slušaj vest

Nevladina organizacija CRTA objavila je novo istraživanje koje više liči na političku manipulaciju nego na ozbiljnu analizu javnog mnjenja. Prema CRTI, studentska lista trenutno uživa 44 odsto podrške, dok je blok okupljen oko Aleksandra Vučića navodno pao na 32 procenta. Ostatak? Nema ga nigde!

Ovo istraživanje našlo se danas na naslovnim stranama medija naklonjenim blokaderima, koji su ga preneli bez zadrške i pitanja - Gde su nestali glasači?

Jedan od prvih koji je reagovao bio je opozicionar Janko Veselinović koji je ukazao na osnovnu nelogičnost:

"Gde su preostala 24 procenta? 44% + 32% je 76%", napisao je Veselinović na društvenim mrežama.

I zaista, prema CRTI, čak četvrtina ispitanika misteriozno je "nestala" iz statistike.

Zato javnost s pravom sumnja da je reč o friziranim brojkama, koje imaju cilj da naduvaju podršku blokaderskoj opciji.

Još jedan detalj izazvao je sumnju: prema dostupnim informacijama, CRTA je uspela da dobije odgovor od samo 19% anketiranih. To bi značilo da je ogromna većina građana - među kojima su pretežno pristalice SNS-a - odbila da uopšte učestvuje u ovom istraživanju.

Na mrežama su odmah usledili komentari:

"Ljudi neće ni da razgovaraju sa njima. CRTA je za narod - strana agentura. I to je njihova "reprezentativnost"? Videćemo ih na izborima", navodi se u jednoj objavi.

Drugi pak ističu da je CRTA "frejmovala" anketu.

Zanimljivo, CRTA je donedavno bila na meti upravo blokaderskih lidera, koji su je optuživali za pristrasnost i sabotažu. Sada, kada su brojke povoljne, isti ti političari dele istraživanje na sve strane.

Na ovu dvostruku igru ukazao je i poznati biznismen Branko Babić:

"Do juče su pljuvali po CRTI, a danas je svi repostuju! Ja verujem samo IPSOS-u. IPSOS meri sve - pa i studentsku listu, i to sa realnim parametrima. CRTA meri samo blokadere i nikog više. Smešni ste!", poručio je Babić.

"Istraživanja" već grešila - sećate li se Kosjerića i Zaječara?

Ne treba zaboraviti ni kako je CRTA pred lokalne izbore u Kosjeriću i Zaječaru 8. juna najavljivala dominaciju opozicije. Na kraju, blokaderske liste su prošle ispod crte, a koalicija oko vladajuće Srpske napredne stranke pobedila je u oba mesta.

Toliko, da je rezultat na jednom ponovljenom glasačkom mestu u Kosjeriću u drugom krugu ostavio naciju u šoku. Za nešto manje od mesec dana deo građana koji je dao svoj glas blokaderskoj listi u prvom krugu odlučio je da mesec dana kasnije glasa za listu "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić".

Zato se mnogi s pravom pitaju: Da li je i ovo istraživanje još jedna u nizu fabrikovanih analiza, ili stvarna slika stanja na terenu?

Jer dosad su blokaderi imali razna "istraživanja" koja su im em išla na ruku em bila, što bi se na kraju uvek pokazalo - lažna. Tako je organizacija pod nazivom Arhiv javnih skupova, na koju su se blokaderi konstantno pozivali u prvim mesecima protesta, u januaru objavila da je na protestu na Slaviji 22. decembra prošle godine bilo 100.000 ljudi, što je broj daleko viši od zvaničnih procena MUP-a.

Novinari Kurira pokušali su da stupe u kontakt sa ovom organizacijom, ali na telefon se niko nije javio, na pitanja poslata mejlom niko dosad nije odgovorio, a na adresi u beogradskom naselju Padinska skela nije bilo nikoga, niti na požutelim starim vratima stana pod čijim brojem su registrovani postoji pločica s nazivom udruženja.

Takođe, u julu ove godine agencija "Sprint insajt" (Sprint Insight) izbila je za samo 24 sata u prvi plan budući da je javnosti ponudila senzacionalističko "istraživanje" koje se odmah našlo u udarnim vestima N1, Nove i Danasa, jer je ponudilo scenario iz njihovih snova, a u kojem, kako kažu u istraživanju - na izborima mi za studentsku listu glasalo bi 54,8 odsto birača, a za Vučića 42 odsto.

Kurir je odmah razotkrio lažnu agenciju! pli smo na dvema adresama koje se mogu naći kao relevantne u vezi sa "Sprint insajtom": njihov domen je u Vodovodskoj ulici, na adresi keteringa jedne beogradske kafane, dok se na interfon zgrade na Paliluli, na kojoj je zvanično registrovana agencija, javila, kao što ste već pročitali i videli, tašta direktora agencije. Kako je protekao razgovor, pročitajte OVDE.

