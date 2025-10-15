Slušaj vest

Nevladina organizacija Crta, koja otvoreno podržava blokaderski pokret, objavila je istraživanje rejtinga popularnosti političkih partija, koje su brže-bolje požurili da prenesu opozicioni mediji, iako su mnogi odmah posumnjali da se radi o fantomskom i u najmanju ruku naručenom istraživanju. Naime, istrživači Crte ne samo da su, skoro očekivano, jedinu prednost dali tzv. studentskoj listi, koja još nije formirana i za koju se ne zna ni ko je predstavlja ni šta joj je program, već su, da stvar bude neverovatnija, u svom istraživanju "zaboravili" na čak 24 odsto ispitanika, odnosno negde im je "nestala" skoro četvrtina birača!

Prema podacima Crte, "u ovom trenutku studentsku listu podržava 44 odsto građana, a blok predvođen Vučićem 32 odsto", prema istraživanju koje su, kako kažu, sproveli u septembru telefonskim putem na 2.020 građana.

Međutim, svi su se odmah, koristeći prostu računicu da je 44 plus 32 jednako 76, zapitali gde je nestalo preostalih 24 odsto ispitanika i za koga su se oni izjasnili?!

Takođe, upadljivo je što Crta nije precizirala ko sve tačno predstavlja "blok predvođen Vučićem", a svojim ispitanicima izgleda nije ponudila nijednu drugu parlamentarnu ili vanparlamentarnu stranku, te je kompletno zanemarila opoziciju.

Nije prvo: Kurir već raskrinkao lažno istraživanje Da podsetimo, Kurir je u julu raskrinkao agenciju "Sprint insajt", koja je navodno uradila istraživanja sa 1.500 ispitanika i po kojem građani Srbije podržavaju bezimenu i neformiranu tzv. studentsku listu (54,8 odsto), a predsednik Vučića, SNS i njihove koalicione partnere 42 odsto. Kurir je tada otkrio da se pomenuta agencija ne nalazi na zvaničnoj adresi, gde se na interfon javila tašta direktora koja o tome ništa nije znala, a da je istraživanje naručila fantomska fondacija "Better Future for Serbia", o kojoj ne postoji nijedan podatak. Do dana današnjeg iz ove firme Kurir nije dobio odgovore na upućena pitanja.

Nerelevantno

Pravnik Milan Antonijević smatra da ovakva istraživanja moraju da se rade temeljnije, uz korišćenje ozbiljne metodologije, kako se ne bi dolazilo u situaciju da se na pitanja može gledati kao na - "navođena".

Antonijević: Ovakva istraživanja moraju da se rade temeljnije, uz korišćenje ozbiljne metodologije Foto: Kurir Televizija

- Prema podacima koje sam video, njihov "rispons rejt" je 19 odsto, tj. toliki procenat ljudi, od ukupnog broja onih s kojima su kontaktirali, odgovorio je na pitanje. Takva analiza odmah zahteva kontrolu kvaliteta, jer je zaista neverovatno da vam samo jedan od petoro ljudi odgovori na anketu i vi to predstavite kao relevantno. Tu su problemi i širine pitanja, svrhe i svega onoga što bi trebalo da bude odlika kuće koje radi istraživanje. Ne radi se ovde o tome da li se neki slažu ili ne slažu s dobijenim podacima, već o metodologiji i ozbiljnosti istraživanja, da li je to ogledalo stvarnosti ili samo razbijeno staklo u kom se tek ponešto nazire? - pita Antonijević.

On naglašava da izbori nisu toliko blizu da bi se moralo "izlaziti sa ovako lošim istraživanjem":

- Moramo se vratiti temeljnosti i struci, organizacija koja se bavi praćenjem izbora ne treba da gubi kredibilitet na ovakav način. Mojim prijateljima iz Crte savetujem da se pozabave kontrolom kvaliteta i načinima dolaska do odgovora - kaže Antonijević za Kurir.

Ostali bez podrške

Politički analitičar Nebojša Obrknežev ocenjuje da je ovo istraživanje još jedno u nizu "pokušaja spina i podmetanja laži".

Obrknežev: Ovo su poslednji blokaderski očajnički trzaji dok lutaju između sopstvene političke bezidejnosti i nasilja Foto: Kurir Televizija

- Blokadersko-opoziciono-plenumaško-tajkunska hobotnica predstavlja potpuno fingirane rezultate istraživanja kakvi bi oni voleli da budu, a sve po principu što je babi milo - to joj se i snilo - kaže Obrknežev.

On dodaje da su "u toj igranci" otišli toliko daleko da su čak "zaboravili" da im fali skoro četvrtina glasača!

- Čak su "zanemarili" činjenicu da je retko ko njima hteo da uopšte odgovara na pitanja! Međutim, narod im svaki put pokaže koliko nisu u pravu. Sličnu stvar Crta je radila i pred izbore u Kosjeriću i Zaječaru, pa se svi sećamo kako su neslavno prošli kada su i sami morali da priznaju da je SNS odneo pobedu u oba mesta. Tako će biti i svaki naredni put kada građani izađu na birališta. Blokaderi su svesni da su ostali skoro bez ikakve podrške te ovakvim lažnim brojkama pokušavaju da dignu moral u svojim redovima, kao da pošalju poruku građanima o nekakvom padu podrške aktuelnoj vlasti, ali ta priča više ni kod koga ne može da prođe i ovo su njihovi poslednji očajnički trzaji dok lutaju između sopstvene političke bezidejnosti i nasilja - zaključuje Obrknežev.