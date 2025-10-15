NESTANE ČETVRTINA BIRAČA, A ODGOVORI SVAKI PETI: Evo kako izgleda kad CRTA sprovodi ispitivanje javnog mnjenja
Nevladina organizacija Crta, koja otvoreno podržava blokaderski pokret, objavila je istraživanje rejtinga popularnosti političkih partija, koje su brže-bolje požurili da prenesu opozicioni mediji, iako su mnogi odmah posumnjali da se radi o fantomskom i u najmanju ruku naručenom istraživanju. Naime, istrživači Crte ne samo da su, skoro očekivano, jedinu prednost dali tzv. studentskoj listi, koja još nije formirana i za koju se ne zna ni ko je predstavlja ni šta joj je program, već su, da stvar bude neverovatnija, u svom istraživanju "zaboravili" na čak 24 odsto ispitanika, odnosno negde im je "nestala" skoro četvrtina birača!
Prema podacima Crte, "u ovom trenutku studentsku listu podržava 44 odsto građana, a blok predvođen Vučićem 32 odsto", prema istraživanju koje su, kako kažu, sproveli u septembru telefonskim putem na 2.020 građana.
Međutim, svi su se odmah, koristeći prostu računicu da je 44 plus 32 jednako 76, zapitali gde je nestalo preostalih 24 odsto ispitanika i za koga su se oni izjasnili?!
Takođe, upadljivo je što Crta nije precizirala ko sve tačno predstavlja "blok predvođen Vučićem", a svojim ispitanicima izgleda nije ponudila nijednu drugu parlamentarnu ili vanparlamentarnu stranku, te je kompletno zanemarila opoziciju.
Da podsetimo, Kurir je u julu raskrinkao agenciju "Sprint insajt", koja je navodno uradila istraživanja sa 1.500 ispitanika i po kojem građani Srbije podržavaju bezimenu i neformiranu tzv. studentsku listu (54,8 odsto), a predsednik Vučića, SNS i njihove koalicione partnere 42 odsto.
Kurir je tada otkrio da se pomenuta agencija ne nalazi na zvaničnoj adresi, gde se na interfon javila tašta direktora koja o tome ništa nije znala, a da je istraživanje naručila fantomska fondacija "Better Future for Serbia", o kojoj ne postoji nijedan podatak. Do dana današnjeg iz ove firme Kurir nije dobio odgovore na upućena pitanja.
Još jedan detalj izazvao je sumnju: prema dostupnim informacijama, Crta je uspela da dobije odgovor od samo 19 odsto anketiranih, što bi značilo da je ogromna većina građana odbila da uopšte učestvuje u ovom istraživanju.
Nerelevantno
Pravnik Milan Antonijević smatra da ovakva istraživanja moraju da se rade temeljnije, uz korišćenje ozbiljne metodologije, kako se ne bi dolazilo u situaciju da se na pitanja može gledati kao na - "navođena".
- Prema podacima koje sam video, njihov "rispons rejt" je 19 odsto, tj. toliki procenat ljudi, od ukupnog broja onih s kojima su kontaktirali, odgovorio je na pitanje. Takva analiza odmah zahteva kontrolu kvaliteta, jer je zaista neverovatno da vam samo jedan od petoro ljudi odgovori na anketu i vi to predstavite kao relevantno. Tu su problemi i širine pitanja, svrhe i svega onoga što bi trebalo da bude odlika kuće koje radi istraživanje. Ne radi se ovde o tome da li se neki slažu ili ne slažu s dobijenim podacima, već o metodologiji i ozbiljnosti istraživanja, da li je to ogledalo stvarnosti ili samo razbijeno staklo u kom se tek ponešto nazire? - pita Antonijević.
On naglašava da izbori nisu toliko blizu da bi se moralo "izlaziti sa ovako lošim istraživanjem":
- Moramo se vratiti temeljnosti i struci, organizacija koja se bavi praćenjem izbora ne treba da gubi kredibilitet na ovakav način. Mojim prijateljima iz Crte savetujem da se pozabave kontrolom kvaliteta i načinima dolaska do odgovora - kaže Antonijević za Kurir.
Ostali bez podrške
Politički analitičar Nebojša Obrknežev ocenjuje da je ovo istraživanje još jedno u nizu "pokušaja spina i podmetanja laži".
- Blokadersko-opoziciono-plenumaško-tajkunska hobotnica predstavlja potpuno fingirane rezultate istraživanja kakvi bi oni voleli da budu, a sve po principu što je babi milo - to joj se i snilo - kaže Obrknežev.
On dodaje da su "u toj igranci" otišli toliko daleko da su čak "zaboravili" da im fali skoro četvrtina glasača!
- Čak su "zanemarili" činjenicu da je retko ko njima hteo da uopšte odgovara na pitanja! Međutim, narod im svaki put pokaže koliko nisu u pravu. Sličnu stvar Crta je radila i pred izbore u Kosjeriću i Zaječaru, pa se svi sećamo kako su neslavno prošli kada su i sami morali da priznaju da je SNS odneo pobedu u oba mesta. Tako će biti i svaki naredni put kada građani izađu na birališta. Blokaderi su svesni da su ostali skoro bez ikakve podrške te ovakvim lažnim brojkama pokušavaju da dignu moral u svojim redovima, kao da pošalju poruku građanima o nekakvom padu podrške aktuelnoj vlasti, ali ta priča više ni kod koga ne može da prođe i ovo su njihovi poslednji očajnički trzaji dok lutaju između sopstvene političke bezidejnosti i nasilja - zaključuje Obrknežev.
Kurir Politika