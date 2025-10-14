Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja bi, prema objavljenom planu posete, trebalo večeras da doputuje u Beogradu.

Ceremonija svečanog dočeka Fon der Lajenove zakazana je za 8.45 časova ispred Palate Srbije, a zatim je za 9.00 sati planiran tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i predsednice Evropske komisije.

Tradicija, ali...

Ursula fon der Lajen i Aleksandar Vučić trebalo bi da se posle toga obrate medijima. Jedna od glavnih tema razgovora biće Plan rasta za Zapadni Balkan, u okviru kog se za Srbiju izdvaja milijardu i 580 miliona evra.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da ova poseta predsednice Evropske komisije državama Zapadnog Balkana postaje tradicija, ali da dolazi u specifičnom trenutku za Srbiju.

- Ovog puta, osim napretka u oblasti evropskih integracija, treba očekivati i druge teme. Pre svega razgovore u vezi sa energetskim pitanjima. Tu se ne obrađuje samo tema NIS i moguća rešenja koja su preko potrebna kako bi se rešila ta kriza, već i najava da će se prepoloviti kvote za izvoz čelika, što može da pogodi Železaru u Smederevu, a posledice će imati po ekonomski status čitave Srbije. Zbog toga se očekuje predstavljanje novog finansijskog fonda koji će biti otvoren ka državama Zapadnog Balkana, a pre svega Srbiji, koja je trenutno najugroženija iz svih navedenih razloga - objašnjava Perišić.

Uticaj

On napominje da EU takvim potezima pokušava da zadrži meku moć i uticaj na Zapadnom Balkanu, uključujući Srbiju kao jedan od regionalnih lidera.

- Takođe, ne treba zanemariti činjenicu da su prethodnih dana održani lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, tako da treba očekivati i razgovor o rešenjima za svođenje na minimum dalje eskalacije nasilja na tom prostoru. Sve ove teme su veoma važne i za Srbiju i za EU. S obzirom na to da je Unija globalno jača, ona će preduzeti prvi korak, a upravo od pozicioniranja na tom početku zavise dalji odnosi Srbije i EU, ali - što je još važnije - i potencijalni dalji rast evroskepticizma u našoj zemlji - zaključuje Perišić.

Inače, predsednica Evropske komisije nalazi se na turneji po Zapadnom Balkanu, koju je započela u Albaniji i nastavila u Crnoj Gori, gde je juče otvorila prvu investicionu konferenciju Crne Gore i EU u turističkom rizortu Luštica bej kod Tivta, nakon čega je posetila Srebrenicu i Sarajevo, gde se sastala s članovima Predsedništva BiH.

