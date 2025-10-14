POSETA FON DER LAJEN U SPECIFIČNOM TRENUTKU ZA SRBIJU Važni razgovori Vučiča i predsednice EK: Na stolu Plan rasta za Zapadni Balkan, kvote za čelik, energetika
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja bi, prema objavljenom planu posete, trebalo večeras da doputuje u Beogradu.
Ceremonija svečanog dočeka Fon der Lajenove zakazana je za 8.45 časova ispred Palate Srbije, a zatim je za 9.00 sati planiran tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i predsednice Evropske komisije.
Tradicija, ali...
Ursula fon der Lajen i Aleksandar Vučić trebalo bi da se posle toga obrate medijima. Jedna od glavnih tema razgovora biće Plan rasta za Zapadni Balkan, u okviru kog se za Srbiju izdvaja milijardu i 580 miliona evra.
Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da ova poseta predsednice Evropske komisije državama Zapadnog Balkana postaje tradicija, ali da dolazi u specifičnom trenutku za Srbiju.
- Ovog puta, osim napretka u oblasti evropskih integracija, treba očekivati i druge teme. Pre svega razgovore u vezi sa energetskim pitanjima. Tu se ne obrađuje samo tema NIS i moguća rešenja koja su preko potrebna kako bi se rešila ta kriza, već i najava da će se prepoloviti kvote za izvoz čelika, što može da pogodi Železaru u Smederevu, a posledice će imati po ekonomski status čitave Srbije. Zbog toga se očekuje predstavljanje novog finansijskog fonda koji će biti otvoren ka državama Zapadnog Balkana, a pre svega Srbiji, koja je trenutno najugroženija iz svih navedenih razloga - objašnjava Perišić.
Uticaj
On napominje da EU takvim potezima pokušava da zadrži meku moć i uticaj na Zapadnom Balkanu, uključujući Srbiju kao jedan od regionalnih lidera.
- Takođe, ne treba zanemariti činjenicu da su prethodnih dana održani lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, tako da treba očekivati i razgovor o rešenjima za svođenje na minimum dalje eskalacije nasilja na tom prostoru. Sve ove teme su veoma važne i za Srbiju i za EU. S obzirom na to da je Unija globalno jača, ona će preduzeti prvi korak, a upravo od pozicioniranja na tom početku zavise dalji odnosi Srbije i EU, ali - što je još važnije - i potencijalni dalji rast evroskepticizma u našoj zemlji - zaključuje Perišić.
Inače, predsednica Evropske komisije nalazi se na turneji po Zapadnom Balkanu, koju je započela u Albaniji i nastavila u Crnoj Gori, gde je juče otvorila prvu investicionu konferenciju Crne Gore i EU u turističkom rizortu Luštica bej kod Tivta, nakon čega je posetila Srebrenicu i Sarajevo, gde se sastala s članovima Predsedništva BiH.