Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predlog za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji.

Poslanici su juče završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, a tokom rasprave poslanici vladajuće koalicije su ocenili da je predloženi zakon dobro rešenje, dok su poslanici opozicije obrazlažući amandmane nastavili da iznose primedbe.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima nudi lokalnim samoupravama mogućnost da ostvaruju trajni prihod, pored jednokratne uplate.

Sofronijevićeva je, odgovarajući na primedbe koje se tiču raspodele sredstava, rekla da se predloženom raspodelom sredstava obezbeđuje, pre svega, održiva podela prihoda u skladu sa nadležnostima i obavezama uz provođenje ovog zakona.

Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da se tim zakonom čuva pravo svojine svih građana Srbije i omogućava im da budu "svoj na svome".

Prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije počela je u utorak, 7. oktobra, a poslanici su u četvrtak završili načelni pretres prvih osam predloga zakona, nakon čega su prešli na raspravu u pojedinostima.

Poslanici su vodili objedinjenu raspravu o osam predloga zakona koje je podnela vlada, a među kojima su i izmene Zakona o državnom premeru i katastru, dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, izmene Zakona o sudskim taksama, izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027 kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.