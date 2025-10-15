Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. Đuro Macut sastao se danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, sa kojom je razgovarao o evropskom putu Srbije.

Premijer Macut je naveo da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški prioritet i istakao spremnost Vlade Srbije da nastavi sa sprovođenjem reformi u skladu sa evropskim standardima, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije.

"Punopravno članstvo u EU ostaje naše jasno i trajno strateško opredeljenje, od kojeg ni u jednom trenutku nismo odustali", naglasio je premijer Srbije.

Prema njegovim rečima, inicijativa za Plan rasta za Zapadni Balkan, koju je podržala i predsednica EK Fon der Lajen, dala je novu dinamiku evropskim integracijama i konkretizovala ideju o postepenom uključivanju zemalja ovog regiona u jedinstveno tržište i evropske politike.

Predsednik Vlade Srbije predočio je sagovornici izazove u dijalogu Beograda i Prištine, naglasio spremnost za razgovore sa civilnim društvom u vezi sa reformskim procesom i istakao da je cilj stvaranje stabilne, ekonomski jake evropske zemlje koja će kao ravnopravna članica Unije doprinositi miru, saradnji i prosperitetu cele Evrope.

Ne propustitePolitikaVAŽNA PORUKA URSULE FON DER LAJEN U BEOGRADU: Pravi trenutak za Srbiju da preduzme korake za pridruživanje EU
IMG-20251015-WA0092.jpg
Politika"ZAHVALAN SAM NA JASNOJ PORUCI" Vučić sa Ursulom fon der Lajen: Evropska budućnost može da postane realnost za sve narode koji dele vrednosti EU
Screenshot 2025-10-15 095205.png

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pohvalila je napore Vlade Srbije na jačanju institucija, unapređenju vladavine prava i razvoju ekonomije zasnovane na inovacijama i zelenim tehnologijama.

Ona je istakla da su primetni pomaci Srbije na evropskom putu, ali da i dalje ima dosta prostora za poboljšanje saradnje sa EK i u sprovođenju reformi.

Sagovornici su ponovili zajednički stav da je potrebno intenzivirati neposrednu saradnju u brojnim oblastima i da Srbija i EU nastave da produbljuju partnerstvo na putu ka zajedničkoj budućnosti, navodi se u saopštenju.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"ZA NAS JE ČLANSTVO STRATEŠKO OPREDELJENJE I TO SE NEĆE MENJATI" Vučić razgovarao sa Fon der Lajen, ona poručila: Pravi trenutak da ubrzate pridruživanje (foto)
IMG-20251015-WA0081.jpg
PolitikaURSULA FON DER LAJEN POHVALILA SRBIJU, PONOŠ POBESNEO! Blokader napao predsednicu EK, smeta mu što EU vidi napredak naše države
ursula ponoš.jpg
PolitikaMACUT REAGOVAO NA GNUSNE LAŽI MARINIKE TEPIĆ: Onaj ko previše priča, često gubi priliku da bude zaista shvaćen
Svečana Sednica Vlade republike Srbije Boba Nikolić.jpeg
PolitikaSRBIJI SU VRATA ZA ČLANSTVO U EU ŠIROM OTVORENA! Ambasador Fon Bekerat uverava da Unija ostaje posvećena evropskom putu Srbije
Andreas fon Bekerat (8).jpg

 MACUT SA FON DER LAJEN

"POSETA URSULE FON DER LAJEN MOŽE IMATI ZNAČAJA POSLE LOKALNIH IZBORA NA KIM" Stevica Deđanski: Potrefio se momenat, ovo pitanje će se potencirati Briselu Izvor: Kurir televizija