Predsednik Vlade Republike Srbije prof. Đuro Macut sastao se danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, sa kojom je razgovarao o evropskom putu Srbije.

Premijer Macut je naveo da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški prioritet i istakao spremnost Vlade Srbije da nastavi sa sprovođenjem reformi u skladu sa evropskim standardima, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije.

"Punopravno članstvo u EU ostaje naše jasno i trajno strateško opredeljenje, od kojeg ni u jednom trenutku nismo odustali", naglasio je premijer Srbije.

Prema njegovim rečima, inicijativa za Plan rasta za Zapadni Balkan, koju je podržala i predsednica EK Fon der Lajen, dala je novu dinamiku evropskim integracijama i konkretizovala ideju o postepenom uključivanju zemalja ovog regiona u jedinstveno tržište i evropske politike.

Predsednik Vlade Srbije predočio je sagovornici izazove u dijalogu Beograda i Prištine, naglasio spremnost za razgovore sa civilnim društvom u vezi sa reformskim procesom i istakao da je cilj stvaranje stabilne, ekonomski jake evropske zemlje koja će kao ravnopravna članica Unije doprinositi miru, saradnji i prosperitetu cele Evrope.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pohvalila je napore Vlade Srbije na jačanju institucija, unapređenju vladavine prava i razvoju ekonomije zasnovane na inovacijama i zelenim tehnologijama.

Ona je istakla da su primetni pomaci Srbije na evropskom putu, ali da i dalje ima dosta prostora za poboljšanje saradnje sa EK i u sprovođenju reformi.

Sagovornici su ponovili zajednički stav da je potrebno intenzivirati neposrednu saradnju u brojnim oblastima i da Srbija i EU nastave da produbljuju partnerstvo na putu ka zajedničkoj budućnosti, navodi se u saopštenju.

