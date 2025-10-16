Slušaj vest

- Želela sam da se kao predsednica Skupštine obratim javnosti jer su ovde danas nastavljene manipulacije, dezinformacije i širenje lažnih vesti upravo iz Skupštine, jutros tokom postavljanja poslaničkih pitanja, kazala je Brnabićeva na temu strašne laži o navodno pretučenoj studentkinji Poljoprivrednog fakulteta, dodajući da se takve laži sada raspredaju i plasiraju i iz skupštinskih klupa.

- Zarad istine i da bih tražila odgovornost, želim još jednom da ukažem na čitavu genezu ove poslednje laži u poslednja tri dana, o studentkinji, rekla je i podsetila da su blokaderi s Poljoprivrednog objavili brutalne laži o studentkinji koja je navodno bila privedena u policijsku stanicu, maltretirana i zlostavljana, a onda su poslanici počeli da mašu tim navodnim fotografijama i da zloupotrebljavaju tu laž.

- Nije odgovorno od poslanika da mašu neproverenim inrofmacijama zarad uznemiravanja javnosti, a na moje molbe i apele da se poštuje etički kodeks i kako poslanici treba da se ponašaju, ništa nije urodilo plodom i nastavili smo da slušamo laži iz sale Skupštine. Nakon toga MUP je objavio zvanično saopštenje i demantovao te laži, ali ni to nije zaustavilo određene poslanike da nastave s lažima iz sale Skupštine iz koje se prvenstveno očekuje odgovornost prema građanima.

- Juče se i sama studentkinja A.P. oglasila i demantovala da je istina to što su blokaderi s Poljoprivrednog uradili, rekla je Brnabić i opisala šta se sve od jutros dešavalo u skupštinskoj sali.

- Geneza ludila i manipulacija se nastavljala iz sata u sat, rekla je Brnabić dodavši da smo prvo čuli da to uopšte nije njen nalog na mrežama a onda smo bez ikakve sramote čuli da je to ona ali da je naterana, pa da se i oglasila ali da je bila uplašena.

- Pa jel bila ona ili nije bila ona, pa hoćete li se za tu svoju laž izviniti? Dosad građani Srbije nisu čuli izvinite a oni se stalno upetljavaju u te svoje laži, rekla je Brnabić dodavši da su to odvratne laži a da poslanici zbog svoje odgovornosti prema građanima Srbije koji su ih birali ne mogu tako da se ponašaju.

- Posledice ovakvih odvratnih laži mogu biti nesagledive posebno kad se šire iz skupštinskih klupa od poslanika čije reči imaju težinu

"Podsetiću samo na neke laži: Zvučni top, CN gas, Vučić izvodi tenkove na ulice..."

- Podsetiću samo na neke laži kad je bilo potrebno da se pumpa u Srbiji pred neki određen datum ili nečiji određen dolazak.

- zvučni top, i nikad nismo čuli izvini niti da li je iko ikad odgovorao za to, za uznemiravanje javnosti

- CN gas na PMF u Novom Sadu, a na kraju ne znamo ni ko je radio tu analizu, niti ko je za to bio odgovoran, za uznemiravanje javnosti

- najmonstruoznija laž da je umro mladić iz Valjeva, nismo čuli izvini ali ni to da je iko odgovarao

- imamo sad i pretučenu studentkinju Poljoprivrednog i niko nije odgovoran i opet nikom ništa

- pa pregaženi čovek iz Žarkova, a kad smo videli snimak sa kamera niko nije bio pregažen i opet nikom ništa. Naprotiv čoveku u autu je bio polomljen retrovizor i sam je bio meta napada

- i to da Vučić izvodi vojsku na ulice i da parada nije parada nego da će tenkovi tu da ostanu?! I svi su to zaboravili i nikom ništa, nismo čuli ni izvinjenje, niti iz pravosuđa da je neko odgovarao za te monstruozne laži, namerno plasirane da se uznemirava javnost

- pa jadna i izmučena baka koja studentima daje od svojih usta, svoje poslednje dve jabuke a baka iz Rumunije

- A moje pitanje, gde je kraj, gde je gospodo kraj? I pitanje institucijama nebrojeno puta da li će neko biti pozvan na odgovornost? Ovo je uznemiravanje javnosti, to je krivično delo. Tražimo odgovornost zarad građana a od poslanika odgovornost prema građanima zahvaljujući kojima i imaju čast da budu poslanici da ne plasiraju više laži i dezinformacije iz skupštinskih klupa, rekla je Brnabić.

"Očekujem još ovakvih laži do 1. novembra čiji je jedini cilj da se pumpa"

- Ja apsolutno očekujem još ovakvih laži do 1. novembra čija je jedina svrha da se pumpa, kazala je odgovarajući na pitanja novinara, te dodala i da od poslanika očekuje da iz skupštinskih klupa ne učestvuju u pumpanju. Jedna laž sustiže drugu i nema odgovornosti.

- Lagali su građane Srbije, njima su manipulisali

- A da li postoji centar odakle se smišlja, ne znam,ne verujem, jer su već toliko idiotske, ali ne umanjuju to koliko su opasne. Mislim da je to onako ajde da pumpamo pa šta ko smisli. Poslanici umesto da traže zvanične informacije oni se oglašavaju pre njih a i kad stignu nastavljaju s lažima i upetljavaju se kao pile u kučine... Kako narodni poslanik sme to sebi da dozvoli a i ako si pogrešio tvoja je odgovornost da uputiš izvinjenje. Koliko sam se samo ja puta izvinila i s mesta predsedavajućeg i iz poslaničke klupe...

Pomenula je i jutrošnju uvredu jednog poslanika bivše vlasti koji je rekao da je upitna intreligencija svih onih koji glasaju za Vučića i SNS.

- Pa na šta to bre liči? Poslanik uvredio... Rekao valjda da je glupa većinska Srbija, a ti si pametan?! Dajte, naučite se više! Ovako poslanici ne smeju da se ponašaju ali ni tužilaštvo ni sudstvo. Ljudi, uznemiravate javnost, dajte, pa ko je odgovoran za to, pa zar je moguće da niko nije pozvan da odgovara za par ekselans laži o zvučnom topu unapred smišljene da se prikrije neuspeh 15. marta, pa o mladiću iz Valjeva da je umro...

- Kad bi jedan odgovarao, sledeći put bi neko razmislio, ali kad tužilaštvo i sudstvo to puste i ovako legitimizuju pa gde je kraj...

O opoziciji, Bundestagu i Fon der Lajen

Brnabić je rekla i da je juče bio dobar dan za evrointegracije Srbije a da je opozicija očekivala da će ona grditi Vučića, ali Ursula fon der Lajen to nije uradila nego je pokazala poštovanje prema celoj Srbiji i svim njenim građanima i institucijama, a bivša vlast je pokazala svoje pravo lice da od stranaca očekuje, da kume i mole da stranci dođu ovde da nas grde i ponižavaju.

- Za bivšu vlast juče je bio težak dan jer je pokazao da nismo ni u kakvoj izolaciji te da članice EU nisu promenile svoj stav prema Vučiću i Srbiji nego da žele da čuju šta mi to imamo da kažemo. Nikada do sada u Bundestagu niko od zvaničnika nije bio pozvan da govori o situaciji u Srbiji. Ovo je bio prvi put da su ljudi iz Bundestaga pozvali zvaničnike Srbije i da je neko u Bundestagu rekao pa nemože više ovako! Ako svaki put čujemo jedno viđenje, sad ćemo da čujemo i drugu stranu, rekla je Brnabić.

- Ne samo da nismo izolovani nego prvi put smo dobili šansu da dobijemo poziv tamo gde se često govorilo o Srbiji ali bez zvaničnika Srbije. Nije to izolacija nego poštovanje, zaključila je Brnabić.

Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije nastavili su jutros u 10 sati prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja, na kojoj raspravljaju o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe "Ekspo 2027".