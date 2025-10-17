Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je da je potpredsednica SSP Marinika Tepić i sama potvrdila da bi u Novom Sadu na nasilnom protestu blokadera u avgustu bilo mrtvih danije bilo reakcije Kobri.

"Marinika je na kraju sama rekla da nije bilo reakcije Kobri u avgustu, u Novom Sadu bi bilo mrtvih. Niko iz Novog Sada nije uhapšen. Bilo je svega. Da nije bilo Kobri, oni bi nas spalili. Par momaka i devojaka hrabrih je bilo koji su pružili otpor huliganima", rekao je za Informer Vučević.

On je naglasio da su Kobre, pre svega postupile tako da su štitile napadače.

Nasilje blokadera u Novom Sadu Foto: Darko Vojinovic/AP

"Bili su smireni u tom trenutku, u haosu, da upotrebe oružje sa pucnjem u vazduh. To je pribranost, jer ti momci vole Srbiju. To su ljudi koji su obučeni i spremni da brane otadžbinu, a ne da se bore po ulicama. Ja se divim tim momcima, osmorica je teško povređena. Da ne kažem da su neki odbijali da pruže pomoć. Blokaderi su zaustavili i hitnu pomoć da dođe da pomogne. Najteže su povredili momka koji je bio snajperista na Košarama. I dalje je na bolovanju. Čoveka koji je preživeo Košare. Šta radite, hoćete da ubijete nekog ko je bio na Košarama, na Bulevaru, usred Srbije? Nije bilo prijatno, kao da ste na frontu, miris pirotehnike.", reči su lidera SNS.

Vučević je rekao da nasilje blokadera niko nije osudio i da se takva situacija jedino odigrala 1941. i 1945. godine.

"Nisam čuo nikoga da je rekao jednu reč. Niko od ambasadora nije reagovao. Interesantno je da ne reaguju. A pričaju nam o ljudskim pravima. Dozvoljeno nas je ubiti i da se radujete još. Krivi ste što ste u prostorijama. Mirno ruše prostorije. Građani su mirni. Idu na kućne adrese. To je jedino bilo 1941. i 1945. godine", rekao je on.

Vučević je otkrio i da se njegov stariji sin, Mihailo, dobro nosi sa pritiscima i da je tvrđi od njega.

"Muški nosi sve napade. Porodica plaća cenu. Kako je Vučićevoj porodici ne smem da pomislim. Svih ovih 13 godina. To ko nije osetio, bar u maloj meri, ne može da razume. Bolje ga razumem. Istovremeno sam ponosan što politika kojoj pripadam nikada nije sprovodila politiku da nekome ide na kuće i dira nečiju porodicu. Ne znam ničije dete ili supružnika niti bih ikome naneo zlo ili poželeo loše. Ne bih pozvao ljude da idemo nekome na kuću, da čekamo decu ispred škole" rekao je lider SNS.

Miloš Vučević je naglasio da dosta roditelji podržava svoju decu u autodestrukciji.

"Roditelji učestvuju u tome, kao i deo profesora. Drvo srama, sećate se, da kaže profesore koji nisu blokaderi. Rušite autoritete. Oni nisu slobodoumni građani. Vi to pravite od đaka. Neverovatne stvari", zaključio je on.