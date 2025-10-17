Slušaj vest

Bezbednosno-informativna agencija obeležila je danas 23 godine rada i 126 godina postojanja Odeljenja za poverljive policijske poslove, a tim povodom organizovana je svečanost u sedištu agencije.

Direktor BIA Vladimir Orlić i predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, odali su poštu nastradalim pripadnicima BIA postavljanjem venca ispred Memorijalnog zida.

Svečanost je počela intoniranjem himne "Bože pravde", a prisustvuju joj i ministri u Vladi Srbije Adrijana Mesarović, Bratislav Gašić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, predsednik SNS-a Miloš Vučević, pripadnici Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, predstavnici tužilaštva, sudstva, direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić i druge visoke zvanice.

Foto: Marko Karović

Obraćajući se zvanicama, Orlić je kazao da još jednu godišnjicu obeležavaju zajedno i naveo da su godišnjice kao stanice na putu uvek dobro mesto da se osvrne na etapu koju je prošla, da se donesu zaključci i sagleda šta bi trebalo raditi ubuduće.

Istakao je da prethodnih 12 meseci planeta nije postala mesto na kojem ima više mira, razumevanja, već da se desilo suprotno.

Kako je rekao, takav slučaj je i za neposredno okruženje naše zemlje, ali i Srbija se suočila sa najkompleksnijim izazovima.

"Sve to zajedno znači da je u tih 12 meseci pritisak bio veći i teži nego pre godinu dana, jednako to znači da su zadaci pred BIA i očekivanja samo veća. Mnogo je posla bilo i u onom delu posla koji može da se ocveni kao uspešan dugujemo zahvalnost svima koji su nam pomogli, a najveću zahvalnost dugujemo državnoim rukovodstvu na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta podrška je za nas najznačajnija", rekao je Orlić.

Naveo je da su u BIA stvoreni najbolji uslovi za rad i pripoadnike Agencije nego ikada do sada.

"To može da posvedoči svako, a ti uslovi tiču se i uslova za život naših pripadnika i njihovih porodica", kazao je.

Foto: Marko Karović

Orlić je zahvalio državnom rukovodstvu na tome što uprkos svim izazovima, pritiscima, državu vode kao slobodnu, nezavisnu zemlju svojih ljudi.

"To je najvažnije i to je najveći podstrek i motivacija za nas u BIA", kazao je.

Orlić je poručio pripadnicima u BIA da teška vremena zahtevaju najbolje ljude.

"To je najvžanija poruka. Onda kada je najteže, mi moramo da budemo najbolji. Vi ste to osećali na najbolji način i radili upravo tako, hvala na samopregornom radu i odricanju, a vašim porodicama na razumevanju da radeći tako vi činite najviše i najbolje kako za njih, tako i za sve druge u našoj zemlji", kazao je Orlić.

Kako je dodao, tamo gde takvog razumevanja nije bilo dovoljno, pokazali su da mogu probleme da reše promptno.

Navodeći da će tako i nastaviti da rade, Orlić je kazao da pred scenama poput sastanaka zvaničnika Hrvatske i Aljbina Kurtija neće slegati ramenima, već će da deluju.

Istakao je da su oni aktivni učesnici događaja i da će delovati i podsetio da su prošle godine učesnicima tog sastanka izbili nekoliko važnih aduta iz ruku.

"Ali, nikada ne smemo da budemo zadovoljni, na svakog stranog špijuna kojeg otkrijemo i onesposobimo, moramo da tražimo prostor da pronađemo i drugog, na svakog uspešno neutralisanog teroristu, da stvaramo prostor za neutralisanje drugih terorisra. Svakome ko se drzne da krene na ovu zemlju, da uništi ustavni poredak, da ga sprečimo", kazao je Orlić.

Istakao je da se snaga države ogleda kroz snagu službe.

"Vi ste noseći stubovi stabilnosti, živite tako, radite tako i biće samo razloga za ponos", poručio je Orlić pripadnicima BIA-e i čestitajući im Dan poželeo da sledećih godina ovaj dan obeležavaju u snažnijoj Srbiji.

Na kraju svečanosti Orlić je uručio Brnabićevoj, kao izaslaniku predsednika, za Aleksandra Vučića prepis početne strane Dušanovog zakonika, a njoj je uručio specijalnu plaketu BIA.

Pre 23 godine, stupanjem na snagu Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, prestaje sa radom resor Državne bezbednosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, čime su po prvi put u savremenoj srpskoj istoriji civilni i bezbednosno-obaveštajni poslovi izdvojeni iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

BIA danas obeležava još jedan važan datum, dan u znak sećanja na 17. oktobar 1899. godine kada je skupština Kraljevine Srbije donela Zakon o ustrojstvu Centralne državne uprave - odeljenja za poverljive policijske poslove.